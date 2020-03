Jazz Dance & Stagedoor Musical Theatre Workshops (13-15.3.2020)

Η Σχολή Χορού "Μάκης Μπέτσης" με χαρά ανακοινώνει την διεξαγωγή σεμιναρίων με την Cindi Trent ξεκινώντας ένα ταξίδι στον καταπληκτικό κόσμο του Jazz Dance και του Μουσικού Θεάτρου.





Για πρώτη φορά στην Σύρο η πολύ έμπειρη καθηγήτρια-χορογράφος, έρχεται να μας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία διδάσκοντας ένα μοναδικό σεμινάριο Jazz Dance & Musical Theatre.





Η Cindi Trent, Bachelor of Fine Arts –Dance and Musical Theatre Education, Emerson College, Boston, USA, ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Deree – The American College of Greece και της Σχολής Δραματικής Τέχνης Βεάκη. Έχει σκηνοθετήσει και χορογραφήσει μεγάλο αριθμό συναυλιών, παραστάσεων και μιούζικαλ σε Αθήνα και Κέρκυρα σε συνεργασία με το μουσικό τμήμα του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Επίσης είναι ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Stagedoor Kids & Youth





JAZZ DANCE: Ο χορός Jazz (Jazz Dance) ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. στα τέλη του 19ου αιώνα ως ακόλουθο της μεγάλης επιτυχίας της μουσικής Jazz. Βελτιώνει την εκφραστικότητα, την θεατρικότητα και την ταχύτητα στην κίνηση.

Η Jazz είναι λαμπερός και δυναμικός χορός με αυξητική ενέργεια έως εκρηκτική. Συνδυάζει την κίνηση, το χορό με απλές ή σύνθετες γυμναστικές ασκήσεις χαρίζοντας στους μαθητές εκτόνωση, χαρά καθώς και εκπαίδευση σε θεαματικά γρήγορες κινήσεις. Χορεύεται με διάφορα είδη μουσικής (μοντέρνα- εμπορικά). Όπως όλα τα είδη του χορού η Jazz χρειάζεται τεχνική.

Ο χορός Jazz θεωρείται παγκοσμίως ένα από τα πιο σημαντικά είδη χορευτικής εκπαίδευσης, ταυτόχρονα με το κλασσικό μπαλέτο και τον σύγχρονο χορό, καθώς αναπτύσσει σημαντικές γραμμές, με βασικό στοιχείο του χορού τις μεμονωμένες, κοφτές, γρήγορες κινήσεις του σώματος σε πολύπλοκα ρυθμικά μοτίβα, δίνοντας την δυνατότητα στους χορευτές να αναπτύξουν την δική τους έκφραση!

Το μάθημα περιλαμβάνει διάφορες εποχές και στυλ ενώ ταυτόχρονα δίνει έμφαση στις σύγχρονες τάσεις μουσικής και κίνησης. Η Τζαζ είναι μια από τις σημαντικότερες τεχνικές χορού που χρησιμοποιούνται στο μουσικό θέατρο, στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα μουσικά video clips.

Ο χορός Τζαζ δημιουργεί ένα δυναμικό και ζωογόνο πλαίσιο για την ανακάλυψη της προσωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Αποστήθιση και εκτέλεση συγκεκριμένων βημάτων, συνδυασμών και χορογραφίας, άνεση σκηνική παρουσία, έλεγχος ρυθμού, μουσικό αίσθημα.





MUSICAL THEATRE: Το σεμινάριο προσφέρει τις τρεις δεξιότητες- του Μιούζικαλ, τραγούδι, χορό και θεατρική ερμηνεία. Περιλαμβάνει ζέσταμα και τεχνικές χορού και της φωνής, εκμάθηση των τραγουδιών, χορογραφία και θεατρική εφαρμογή στο επιλεγμένο ρεπερτόριο από το Broadway, ειδικά διαλεγμένο για παιδιά, έφηβους και νέους.





To μιούζικαλ είναι ένα είδος Θεάτρου που περιλαμβάνει τραγούδια, διαλόγους (πρόζα) και χορό. Είναι ένας τρόπος να πεις μια ιστορία και να εκφράσεις το συναισθηματικό περιεχόμενο της, δηλαδή το χιούμορ, το πάθος, τον έρωτα, το θυμό και πολλά άλλα κινητοποιώντας μέσα από το κείμενο, τη μουσική, την κίνηση καθώς και τις τεχνικές πτυχές της ψυχαγωγίας, όπως πχ τα οπτικά εφέ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύνολο από το οποίο καμία από τις τέχνες που περιλαμβάνει να μην ξεχωρίζει από την άλλη με κανένα τρόπο. Παρ' όλο που το μιούζικαλ καλύπτεται από άλλες θεατρικές μορφές όπως η όπερα, αυτή του η ιδιαιτερότητα να έχει ίση αντιμετώπιση και να δίνει την ίδια σοβαρότητα σε όλες τις τέχνες που το αποτελούν, δίνει στο είδος έναν άλλο χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα που αναγνωρίζεται ως το μουσικό θέατρο.





Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης, του θεάτρου, της μουσικής και του χορού, εξερευνούν τα όρια της φαντασίας τους, καλλιεργούν την αισθητική τους, αναπτύσσουν τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητά τους, γεννούν πρωτότυπες ιδέες, αποκτούν αυτοπεποίθηση μαθαίνοντας να εκφράζονται μπροστά σε κοινό, λειτουργούν μέσα σε ομάδα και πειθαρχούν, συνεργάζονται για ένα συλλογικό σκοπό και τέλος, ανακαλύπτουν ότι στη ζωή υπάρχουν αμέτρητες επιλογές, λύσεις, διέξοδοι κι ευκαιρίες για δημιουργία και προσωπική εξέλιξη.

Πρόγραμμα





ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020



Μερικά γνωστά Musical ……….GreaseMamma Mia!Τhe Wizard of Oz ( Ο μάγος του ΟΖ)The Sound Of MusicAnnieThe Phantom of the Opera - (Το φάντασμα της όπερας)

Το τελευταίο μάθημα της Κυριακής θα είναι ανοιχτό όπου θα παρουσιαστεί η ύλη του σεμιναρίου.• JAZZ (ηλικίες 13+): 18:00-19:30• Musical (ηλικίες 6-9): 11:00-12:15• Musical (ηλικίες 10-13): 12:30-13:45• Musical (ηλικίες 13+): 16:00-18:00• JAZZ (ηλικίες 13+): 18:30-20:00• Musical (ηλικίες 6-9): 10:00-11:15• Musical (ηλικίες 10-13): 11:15-12:30• Musical (ηλικίες 13+): 12:45-14:45Το κόστος του σεμιναρίου για παρακολούθηση του τριημέρου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στα 10 ευρώ/άτομο*• Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος θα πρέπει να δηλώσετε την συμμετοχή σας στην γραμματεία της Σχολής.• Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας• Η εγγραφή στο σεμινάριο οριστικοποιείται με την καταβολή των διδάκτρων