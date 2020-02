PARTY: Blow Out | Candy Flavor @ Dusk

Επειδή το καλοκαίρι αργεί ακόμα να έρθει, τα γλυκά δεν είναι αμαρτία. Την Παρασκευή λοιπόν 7 Φλεβάρη σας περιμένουμε στο πιο “γλυκό” πάρτι που αγαπήσατε πέρυσι, μόνο που φέτος θα έχει πολύ περισσότερα γλυκά, παιχνίδια και άλλες εκπλήξεις, όπως η επιστροφή του Resident DJ του πάρτι Κωνσταντίνος Αγιώτης που θα είναι στα decks εκείνη την μέρα!

www.facebook.com/events/227549091582446/



Αναλυτικότερα:



*Στα decks:

BlowOut Resident DJs: Κωνσταντίνος Αγιώτης



**Για κρατήσεις σε τραπέζια και Premium φιάλες καλέστε στο 6989564350 ή στείλτε direct μήνυμα στην



***Οι φωτογραφίες θα ανέβουν στην σελίδα μας στο FB:



****Κάντε μας mention στο Instagram ****Κάντε μας mention στο Instagram @blowout.theparty και δείξτε μας πόσο καλά περνάτε. Αναλυτικότερα:BlowOut Resident DJs: Δημήτρης Μπούργος **σε τραπέζια και Premium φιάλες καλέστε στο 6989564350 ή στείλτε direct μήνυμα στην σελίδα μας***Οι φωτογραφίες θα ανέβουν στην σελίδα μας στο FB: www.facebook.com/BlowOut.TheParty

See you there 🤙Ποτό 6 € | Μπουκάλι 60 €