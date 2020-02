ΕΚΘΕΣΗ: Εαυτός Του | Κόψε τη Μουστάρδα

Κόψε τη Μουστάρδα - Cut The Mustard:

slang / To work or act with energy and enthusiasm, as is characteristic of the young.





Το “Κόψε Τη Μουστάρδα” αποτελεί μια φοιτητική κοινότητα ατόμων με πάθος και όρεξη για όλους τους τομείς της τέχνης γενικά. Από ταινίες μικρού μήκους μέχρι και εκθέσεις ζωγραφικής και θεατρικές παραστάσεις, η ομάδα αυτή δημιουργεί, οργανώνει και διεκπεραιώνει αυτόνομα project.

Στο πρώτο επίσημο της project, η ομάδα θέλησε να δημιουργήσει μια ενημερωτική εκδήλωση πάνω στο θέμα του Αυτισμού. Η παρούσα έκθεση, καθώς και η θεατρική παράσταση “Ποιος Σκότωσε το Σκύλο τα Μεσάνυχτα” που τη συνοδεύει, αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια και στοχεύουν στη συνεργασία πολλαπλών φορέων για την ανάδειξη του θέματος αυτού.