"Καστρί" Απάνω Μεριά - "Kastri" Apano Meria

Σε απόσταση 45 περίπου λεπτών από τη Χαλανδριανή ανακαλύφθηκε ένας προϊστορικός οικισμός από τα τέλη της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου ΙΙ που καλύπτει μια έκταση 3,5 – 5 στρέμματα. Στον χώρο αυτόν οι ανασκαφές έφεραν στο φως ένα νεκροταφείο με 600 περίπου τάφους, καθώς και ευρήματα ανυπολόγιστης αξίας που δείχνουν ότι στην περιοχή είχε αναπτυχθεί η κεραμική, η λιθοτεχνία και η μεταλλοτεχνία. Τα διάφορα αγγεία, κοσμήματα και είδη οικιακής χρήσης που βρέθηκαν, επίσης, κατά της ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή δείχνουν ότι επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο οικισμό. Οι δύο αρχαιολογικοί χώροι Χαλανδριανή και Καστρί συνδέονται με ένα μακρύ αλλά και δύσβατο μονοπάτι που αξίζει, όμως, κανείς να ακολουθήσει, καθώς οδηγεί στα βάθη της ιστορίας.





--------------





At a distance of about 45 minutes from Chalandriani a prehistoric settlement from the later years of the Early Cycladic period II has been discovered covering an area of 3.5 to 5 acres. In this area the excavations brought to light a graveyard with about 600 tombs as well as ruins of inestimable value that indicate that ceramic, stone and metalwork has been developed in the area. Various vases, jewelry and household items were also found during the excavations in the region indicating that this was a highly developed settlement. The two archaeological sites Chalandriani & Kastri are linked with a long and rough path that is definitely worth the while as it leads into the depths of history.