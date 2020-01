Πόργκι και Μπες – George Gershwin | Πρεμιέρα στη Met

Από τους George Gershwin, DuBose, Dorothy Heyward και Ira Gershwin.

1 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:55

Διεύθυνση ορχήστρας: David Robertson

Σκηνοθεσία: James Robinson

Σκηνικά: Michael Yeargan

Κοστούμια: Catherine Zuber

Φωτισμοί: Donald Holder

Σχεδιασμός παραγωγής: Luke Halls

Διανομή: David Robertson, Angel Blue (Μπες), Golda Schultz (Κλάρα), Latonia Moore (Σερένα), Denyce Graves (Μαρία), Frederick Ballentine (Sportin’ Life), Eric Owens (Πόργκι), Alfred Walker (Κράουν), Donovan Singletary (Τζέϊκ)

Διάρκεια: 3 ώρες & 15 λεπτά

Η παράσταση προβάλλεται με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους

Η αθάνατη όπερα Πόργκι και Μπες του Gershwin επιστρέφει για πρώτη φορά μετά το 1990, σε νέα παραγωγή, με τη σκηνοθεσία του James Robinson, που κάνει το ντεμπούτο του στη Met. Η «λαϊκή όπερα της Αμερικής», έτσι όπως την είχαν βαφτίσει οι δημιουργοί της, διηγείται την ιστορία του ανάπηρου ζητιάνου Πόργκι, που ερμηνεύει ο Eric Owens και της αγαπημένης του και ναρκομανούς Μπες, που ερμηνεύει η Angel Blue. Ο David Robertson διευθύνει ένα λαμπερό σύνολο ερμηνευτών, που περιλαμβάνει τον Donovan Singletary στον ρόλο του ψαρά Τζέϊκ, την Golda Schultz στον ρόλο της γυναίκας του Κλάρα, την Latonia Moore ως πενθούσα χήρα Σερένα, τον Frederick Ballentine ως τον έμπορο ναρκωτικών Sportin’ Life, τον Alfred Walker στον ρόλο του χοντροκομμένου λιμενεργάτη Κράουν και τη Denyce Graves στον ρόλο της Μαρίας, μητέρας του λόχου της πόλης και ιδιοκτήτριας του τοπικού μαγειρείου. Γεμάτη με πασίγνωστες μελωδίες όπως τα αγαπημένα “Summertime,” “It Ain’t Necessarily So,” “Bess, You Is My Woman Now,” “I Got Plenty o’ Nuttin,” και το “My Man’s Gone Now,” η νέα συμπαραγωγή με την English National Opera και την Dutch National Opera, γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή στην πρεμιέρα της φέτος στο Λονδίνο.