ΣΙΝΕΜΑ: Κλέφτες καταστημάτων | Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης

Η προβολή της γιαπωνέζικης ταινίας "Κλέφτες καταστημάτων" του σκηνοθέτη Χιροκάζου Κόρε-Έντα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στις 20.00 στη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης.

ΥΠΟΘΕΣΗ: Μετά από μια εξόρμηση για άλλη μια μικροκλοπή, ο Οσάμου και ο γιος του συναντούν ένα μικρό κορίτσι μέσα στο κρύο. Στην αρχή διστακτική να αφήσουν το κορίτσι να μείνει μαζί τους, η σύζυγος του Οσάμου συμφωνεί να αναλάβουν τη φροντίδα της αφού καταλαβαίνει ότι έχει περάσει μεγάλες δυσκολίες. Αν και η οικογένεια είναι φτωχή, ίσα-ίσα τα βγάζουν πέρα με τις δουλειές τους και τις μικροκλοπές, μοιάζουν να ζουν ευτυχισμένοι μαζί, μέχρι που ένα απρόβλεπτο γεγονός αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά και βάζει σε κίνδυνο τους δεσμούς που τους ενώνουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Είδος: Δράμα

Χώρα: Ιαπωνία

Σκηνοθέτης: Hirokazu Koreeda

Πρωταγωνιστούν: Lily Franky, Sakura Andô, Jyo Kairi, Mayu Matsuoka

Γλώσσα: Ιαπωνικά

Διάρκεια: 121'

Διανομή: One from the Heart(Ελλάδα), Thunderbird Releasing, GAGA, Magnolia Pictures, GAGA International Sales, Wild Bunch

Εταιρείες Παραγωγής: PAOI Promotion, Fuji Television Network, GAGA