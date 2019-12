ΣΙΝΕΜΑ: The silence of the lambs (Η Σιωπή των Αμνών)

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 21.15, θα προβληθεί η ταινία "The silence of the lambs" (Η Σιωπή των Αμνών), στο αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου Σύρου (Κωνσταντινουπόλεως 2).

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο εκπαιδευόμενος του FBI, Clarice Starling, τραβιέται από την εκπαίδευσή της Ακαδημίας του FBI στο Quantico της Βιρτζίνια από τον Jack Crawford της Μονάδας Επιστήμης Συμπεριφοράς του Προεδρείου. Του αναθέτει σε συνέντευξη με τον Hannibal Lecter, πρώην ψυχίατρο και φυλακισμένο κανιβαλιστικό σειριακό δολοφόνο, του οποίου η διορατικότητα μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στην αναζήτηση ενός ψυχοπαθητικού σειριακού δολοφόνου με το όνομα Buffalo Bill, που σκοτώνει νεαρές γυναίκες και στη συνέχεια αφαιρεί το δέρμα από το σώμα τους...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Παραγωγή: 1991

Αμερικανική ταινία του Τζόναθαν Ντέμι, με τους Τζόντι Φόστερ, Άντονι Χόπκινς, Σκοτ Γκλεν.

Σκηνοθεσία: Jonathan Demme

Σενάριο: Ted Tally (βασισμένο στο βιβλίο του) Thomas Harris

Διάρκεια: 118’

Χώρα: Η.Π.Α.