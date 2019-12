PARTY: G-Groove | Back 2 Basics @ Peiramatiko

Σάββατο βράδυ η επιστροφή...!

Ο G-Groove επιστρέφει στο Πειραματικο Bar και μας υπόσχεται μια μουσική βραδιά όπως εκείνος μόνο γνωρίζει!

DJ G-GROOVE @ PEIRAMATIKO BAR | Σάββατο 14.12.2019 | 23.00

G-Groove





Dj και παραγωγός με Residencies και guestings σε μερικά από τα μεγαλύτερα clubs της Αθήνας και της Μυκόνου (Sixx Athens, Paradise Club, Pacha Club) αλλά και με gigs στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει εμφανιστεί δίπλα σε μεγαθήρια της Dance Σκηνής όπως: Paul Van Dyk (No1 In The …World 2005-06), Erick Morillo, Harry Choo Choo Romero, Milk & Sugar, Francois Kevorkian, Matthias Heilbronn, Jay-J, Sandy Rivera, M.A.N.D.Y, Hot Since 82 κ.α.

Έχει σπουδάσει Μουσική τεχνολογία και παραγωγή μουσικής. Στο πρόσφατο παρελθόν μαζί με τον συνεργάτη του Πάρη Κάλπο αποτελούσαν την ηλεκτρονική μπάντα “BEAT ON BOARD” και οι παραγωγές τους έχουν κυκλοφορήσει μέσω των εταιριών Ready mix του Καναδά, AVSR της Αγγλίας, Soul Shift και Ocean Drive της Αμερικής αλλά και από τις Ελληνικές NRG και Planetworks. Kομμάτια τους έχουν κυκλοφορήσει και σε διάφορες συλλογές από τις εφημερίδες Πρώτο Θέμα και Βήμα της Κυριακής (Lounge colection , Summer Full Moon).

Αυτή τη στιγμή εργάζεται πυρετωδώς πάνω στο Solo Album του που αναμένεται σύντομα ,ενώ κάθε Πέμπτη και Σάββατο θα τον βρείτε στα decks του Πειραματικό Bar. Τέλος διατηρεί εκπομπή ως μουσικός παραγωγός στον ραδιοφωνικό σταθμό Prime Radio, ενώ από το 1998 διοργανώνει events στις Κυκλάδες φιλοξενώντας όλη την αφρόκρεμα της ελληνικής Dance σκηνής και όχι μόνο.