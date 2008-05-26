ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Εορτασμός Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος

ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΟΤΙ Η ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟΝ ΙΕΡΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΝ ΗΜΕΡΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
+Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄