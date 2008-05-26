ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Εορτασμός Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος

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ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΟΤΙ Η ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟΝ ΙΕΡΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΝ ΗΜΕΡΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
+Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ 
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄
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Syros Agenda - Οδηγός ψυχαγωγίας για τη Σύρο

Το Syros Agenda δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή τροποποίηση του προγράμματος. Bookmark and Share Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF Άδεια Creative Commons
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