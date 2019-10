H Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης επιστρέφει στο θέατρο Απόλλων

The MET: Live in HD: Η βραβευμένη σειρά ζωντανών μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας της Μetropolitan Opera της Νέας Υόρκης, θα ξεκινήσει για 14η σεζόν στις 12 Οκτωβρίου 2019, με την παραγωγή της Tουραντό του Puccini. Πρωταγωνιστεί η συγκλονιστική Christine Goerke στον ομώνυμο ρόλο της παγερής Κινέζας πριγκίπισσας. Στην πρεμιέρα της Met, την ορχήστρα θα διευθύνει ο νέος Μουσικός διευθυντής της Met, Yannick Nézet-Séguin. H περίοδος 2019–20 του προγράμματος Live in HD περιλαμβάνει δέκα μεταδόσεις, από τις οποίες πέντε αποτελούν νέες παραγωγές.





Το βραβευμένο πρόγραμμα της Met, The Met: Live in HD μεταδίδεται σε περισσότερους από 2.200 πολιτιστικούς χώρους, σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο, κάτι που κάνει τη Met ηγέτιδα δύναμη ανάμεσα στους προμηθευτές εναλλακτικού κινηματογραφικού περιεχομένου και τον μόνο πολιτιστικό οργανισμό με τόσο μεγάλη, συνεχόμενη καλλιτεχνική δραστηριότητα παγκόσμιας εμβέλειας. Το 2006, όταν ξεκίνησαν οι προβολές, η Met ήταν ο πρώτος καλλιτεχνικός οργανισμός που πειραματίστηκε με την παραγωγή εναλλακτικού περιεχομένου. Από τότε, το πρόγραμμα κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με νέες παραγωγές και μέχρι σήμερα διεθνώς έχουν διατεθεί περισσότερα από 26 εκατομμύρια εισιτήρια στις παραστάσεις του.





Οι αίθουσες προβολής του δικτύου Τhe Met: Live in HD αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο και ανάμεσά τους βρίσκονται οι σημαντικότεροι χώροι πολιτισμού σε κάθε πόλη. Οι 19 πόλεις που συμμετέχουν καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, και θέτουν τον πήχη ιδιαίτερα ψηλά, καθώς συνθέτουν το μοναδικό δίκτυο αιθουσών που προβάλει ζωντανές αναμεταδόσεις παραστάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 2106886493/495.





Οι παραστάσεις στο θέατρο Απόλλων

Η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης επέλεξε - αφού συζήτησε τη χαμηλή προσέλευση του Συριανού κοινού στις παραστάσεις αλλά ταυτόχρονα και τη διαφήμιση της Σύρου μέσα από την συχνότητα του Antennna - δύο από τις παραγωγές της Metropolitan Opera, οι οποίες θα προβληθούν από το νέο έτος στο θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης.









Πόργκι και Μπες – George Gershwin | Πρεμιέρα στη Met / Πρώτη μετάδοση σε HD

Από τους George Gershwin, DuBose, Dorothy Heyward και Ira Gershwin.





1 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:55

Διεύθυνση ορχήστρας: David Robertson

Σκηνοθεσία: James Robinson

Σκηνικά: Michael Yeargan

Κοστούμια: Catherine Zuber

Φωτισμοί: Donald Holder

Σχεδιασμός παραγωγής: Luke Halls

Διανομή: David Robertson, Angel Blue (Μπες), Golda Schultz (Κλάρα), Latonia Moore (Σερένα), Denyce Graves (Μαρία), Frederick Ballentine (Sportin’ Life), Eric Owens (Πόργκι), Alfred Walker (Κράουν), Donovan Singletary (Τζέϊκ)

Διάρκεια: 3 ώρες & 15 λεπτά





Η αθάνατη όπερα Πόργκι και Μπες του Gershwin επιστρέφει για πρώτη φορά μετά το 1990, σε νέα παραγωγή, με τη σκηνοθεσία του James Robinson, που κάνει το ντεμπούτο του στη Met. Η «λαϊκή όπερα της Αμερικής», έτσι όπως την είχαν βαφτίσει οι δημιουργοί της, διηγείται την ιστορία του ανάπηρου ζητιάνου Πόργκι, που ερμηνεύει ο Eric Owens και της αγαπημένης του και ναρκομανούς Μπες, που ερμηνεύει η Angel Blue. Ο David Robertson διευθύνει ένα λαμπερό σύνολο ερμηνευτών, που περιλαμβάνει τον Donovan Singletary στον ρόλο του ψαρά Τζέϊκ, την Golda Schultz στον ρόλο της γυναίκας του Κλάρα, την Latonia Moore ως πενθούσα χήρα Σερένα, τον Frederick Ballentine ως τον έμπορο ναρκωτικών Sportin’ Life, τον Alfred Walker στον ρόλο του χοντροκομμένου λιμενεργάτη Κράουν και τη Denyce Graves στον ρόλο της Μαρίας, μητέρας του λόχου της πόλης και ιδιοκτήτριας του τοπικού μαγειρείου. Γεμάτη με πασίγνωστες μελωδίες όπως τα αγαπημένα “Summertime,” “It Ain’t Necessarily So,” “Bess, You Is My Woman Now,” “I Got Plenty o’ Nuttin,” και το “My Man’s Gone Now,” η νέα συμπαραγωγή με την English National Opera και την Dutch National Opera, γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή στην πρεμιέρα της φέτος στο Λονδίνο.













Ο Ιπτάμενος Ολλανδός - Richard Wagner | Πρεμιέρα στη Met / Πρώτη μετάδοση σε HD

14 Μαρτίου 2020 στις 18:55

Διεύθυνση ορχήστρας: Valery Gergiev

Σκηνοθεσία: François Girard

Σκηνικά: John Macfarlane

Κοστούμια: Moritz Junge

Φωτισμοί: David Finn

Σχεδιασμός προβολών: Peter Flaherty

Χορογραφίες: Carolyn Choa

Δραματουργία: Serge Lamothe

Διανομή ρόλων: Anja Kampe (Σέντα), Mihoko Fujimura (Μαίρη), Sergey Skorokhodov (Έρικ), David Portillo (τιμονιέρης), Sir Bryn Terfel (Ολλανδός), Franz-Josef Selig (καπετάν-Ντάλαντ)

Διάρκεια: 2 ώρες & 19 λεπτά





Ο François Girard, μετά τη μυστηριακή και αιματοβαμμένη εκδοχή του Πάρσιφαλ, που υπήρξε μια από τις πιο έντονα ανθρωποκεντρικές παραστάσεις της Met τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει με ένα ακόμη αριστούργημα του Βάγκνερ, τον «Ιπτάμενο Ολλανδό», σε διεύθυνση του Valery Gergiev. Για πρώτη φορά στη Met, ο Sir Bryn Terfel αποδίδει τον ρόλο του μυστηριώδους Ολλανδού που είναι καταδικασμένος να τριγυρνά αιώνια στα πέλαγα. Η Anja Kampe, είναι η πιστή Σέντα, που η αγάπη της μπορεί να λύσει το ξόρκι. Το πάθος της Σέντα για το πορτραίτο του θρυλικού καπετάνιου μετατρέπει τη σκηνή της Met σε μια τεράστια ελαιογραφία. Ο Franz-Josef Selig ερμηνεύει τον πατέρα της Σέντα, τον Ντάλαντ. Ο Sergey Skorokhodov έχει τον ρόλο του κυνηγού Έρικ, ο David Portillo τραγουδάει τον τιμονιέρη και η Mihoko Fujimura τη νταντά της Σέντα, τη Μαίρη.

Ο «Ιπτάμενος Ολλανδός» είναι συμπαραγωγή της Met με την L’Opéra de Québec και την Dutch National Opera του Άμστερνταμ.

Θέατρο Απόλλων, Ερμούπολη Πλατεία Βαρδάκα, Ερμούπολη, Σύρος Τηλ.: 2281085192

Τιμές Εισιτηρίων 15,00€ (γενική είσοδος) | 10,00€ (παιδιά - φοιτητές - άνεργοι - ΑΜΕΑ) Προπώληση Εισιτηρίων: Πλατεία Βαρδάκα, Ερμούπολη, Σύρος

