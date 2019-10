Akropoditi DanceFest 2020: Ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή παραστάσεων / Open call for performances

8ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Χοροθεάτρου στη Σύρο

11 - 24 Ιουλίου 2020

Οι αιτήσεις αποστέλλονται από την 1/11/2019 ως και την 31/12/2019.

Όλοι οι καλλιτέχνες, επιλεγέντες και μη, θα λάβουν ηλεκτρονική απάντηση μέχρι τις 15/2/2020.

Για τους καλλιτέχνες που θα επιλεγούν για την παρουσίαση έργου τους, το Φεστιβάλ θα προσφέρει:

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 – Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Open call for performances at the 8th Akropoditi DanceFest for July 2020

8th International Dance and Dancetheatre Festival in Syros

July 11 – 24, 2020

Interested artists can apply for participation of their performances through the Festival’s official website: dancefest.akropoditi.com (an application form to be completed is available therein)





Applications are accepted from 1/11/2019 to 31/12/2019





All artists (selected or not), will receive an electronic response by 15/2/2020.





For the artists selected to present their work, the Festival offers:

Personal ferry tickets (Piraeus – Syros – Piraeus, *air tickets are not covered)

Accommodation in Syros: two nights (rehearsal & performance)

Promotion and technical support of the performance

Discount coupons for specific restaurants (sponsors of the Festival)

Percentage fee remuneration on the ticket sales

Free entrance in all the performances of the Festival

Submission dates: Friday November 1st, 2019 – Tuesday December 31st, 2019

by phone at: (+30) 22810-80690, (+30) 6944-771449 (Vodafone), (+30) 6907-036785 (Wind)and by e-mail to: akropoditidancefest@gmail.com