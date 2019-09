"Το αηδόνι του αυτοκράτορα" παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Σύρo

Photo: D. Sakalakis

ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

Το μουσικό παραμύθι της Λένας Πλάτωνος Το αηδόνι του αυτοκράτορα, ένα έργο που «δεν παρουσιάστηκε ποτέ ζωντανά, λόγω τεχνικών δυσκολιών και της οπερατικής δομής του», όπως έχει αναφέρει η ίδια, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Σύρo. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής όπου η όπερα «συνομιλεί» με το animation, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ & Αγορά Κινουμένων Σχεδίων Animasyros!





Η Λένα Πλάτωνος έγραψε το Αηδόνι του αυτοκράτορα, ένα «μουσικό παραμύθι με στοιχεία όπερας», όπως το έχει χαρακτηρίσει, το 1989, πάνω στο ομώνυμο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ικανοποιώντας μια επιθυμία του κόντρα τενόρου Άρη Χριστοφέλλη. Το λιμπρέτο έγραψε ο ποιητής-βιολόγος Γιώργος Βολουδάκης. Το έργο ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή κορυφαίων ερμηνευτών, όπως ο Άρης Χριστοφέλλης, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Σπύρος Σακκάς, ο Φραγκίσκος Βουτσίνος, ο Γιάννης Σαμσιάρης και ο Χρήστος Στασινόπουλος, ενώ η Πλάτωνος χαρακτήρισε τη μουσική του έργου νεοϊμπρεσιονιστική.





Το παραμύθι του Άντερσεν μεταμορφώνεται σε μια παραβολή για τη σχέση τέχνης και τεχνολογίας, η οποία στις μέρες μας είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Το σύγχρονο μήνυμα του έργου, η συνύπαρξη αναλογικής και ηλεκτρονικής μουσικής, οι ακαταμάχητες μελωδικές γραμμές της Πλάτωνος και η δεξιοτεχνική φωνητική γραφή καθιστούν το Αηδόνι του αυτοκράτορα μια ιδεώδη γνωριμία των παιδιών με τον μαγικό κόσμο της λυρικής τέχνης.

Photo: D. Sakalakis

THE EMPEROR’S NIGHTINGALE

The musical fairy tale of the great Lena Platonos The emperor’s nightingale, a work that “has never been presented live, due to its technical difficulties and operatic structure”, as she herself has mentioned, will be presented for the first time in Syros. It is an impressive production of the GNO Alternatve Stage combining opera with animation. A collaboration with the Animasyros festival!





Lena Platonos wrote The emperor’s nightingale, a “musical fairy tale with operatic elements”, as she has described it, in 1989, based on Hans Kristian Andersen’s fairy tale of the same name, to respond to the wish of counter-tenor Aris Christofellis. The libretto was written by the poet-biologist Giorgos Voloudakis. The work’s recording featured top performers, such as Aris Christofellis, Savina Yannatou, Spyros Sakkas, Fragiskos Voutsinas, Giannis Samsiaris, Christos Stasinopoulos, Platonos characterized the work’s music as neo-impressionistic.





Andersen’s fairy tale morphs into a parable about the relationship between art and technology, which nowadays is more topical than ever. The work’s modern-day message, the co-existence of analogue and electronic music, the irresistible melodic lines of Platonos and the skilled vocal writing make The emperor’s nightingale an ideal opportunity to acquaint children with the magical world of the lyric art.

Μουσική: Λένα ΠλάτωνοςΕνορχήστρωση: Λένα Πλάτωνος, Στέργιος ΤσιρλιάγκοςΠοιητικό κείμενο: Γιώργος ΒολουδάκηςΣκηνοθεσία: Κατερίνα ΠετσατώδηAnimation: Ειρήνη ΒιανέλληVideo mapping: Μιχάλης ΚλουκίναςΣκηνικό: Ευαγγελία ΘεριανούΚοστούμια: Αλεξία ΘεοδωράκηΦωτισμοί: Χρήστος ΤζιόγκαςΜουσική διδασκαλία, πλήκτρα: Μιχάλης ΠαπαπέτρουΣχεδιασμός ήχου – programming – μείξεις: Στέργιος ΤσιρλιάγκοςΕρμηνεύουν Νίκος Κοτενίδης, Δημήτρης Ναλμπάντης, Γιώργος Ρούπας, Μαριλένα Στριφτόμπολα, Γιάννης Φίλιας, Νίκη ΧαζιράκηΑφήγηση: Μαρία ΣκουλάΕίσοδος Ελεύθερη – Κρατήσεις θέσεων (σχολεία, οικογένειες, σύλλογοι, κ.ά.): education@animasyros.gr | 6986829470Music: Lena PlatonosOrchestration: Lena Platonos, Stergios TsirliagosLibretto: Giorgos VoloudakisDirector: Katerina PetsatodiAnimation: Eirini VianelliVideo mapping: Michalis KloukinasSet designer: Evangelia TherianouCostumes: Alexia TheodorakiLighting: Christos TziogkasMusic coaching, keyboards: Michalis PapapetrouSound design – Programming – Mix: Stergios TsirliagosPerforming: Nikos Kotenidis, Dimitris Nalbandis, Giorgos Roupas, Marilena Striftompola, Yannis Filias, Niki ChazirakiNarrator: Maria Skoula