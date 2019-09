Hunt for Europe: Πολλαπλασιαστική Δράση | Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης

Οι στόχοι του πρότζεκτ "HUNT FOR EUROPE: Using Language Simulator in Culture & Language Integrated Learning” είναι η διάδοση της πολυγλωσσίας και της διαφορετικότητας. Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι, το πρότζεκτ στοχεύει στην εκμάθηση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών και στη γνωριμία διαφορετικών πολιτισμών.





Η ψηφιακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε από μια ομάδα ευρωπαϊκών οργανώσεων και θα διευκολύνει την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αλλά και την απόκτηση ιστορικών και πολιτισμικών γνώσεων της χώρας που μιλιέται η γλώσσα. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι ελεύθερη: είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ειδικά για ανθρώπους που δουλεύουν με πρόσφυγες και μετανάστες για την επίτευξη κοινωνικής ισότητας και ενσωμάτωσης.



Το Hunt For Europe χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+; η σύμπραξη αποτελείται από 7 χώρες της Ε.Ε.: Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία και Ιταλία.





