Τα εργαστήρια του Animasyros12 | Δηλώστε συμμετοχή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. ΤΙΤΛΟΣ: A Microplastic journey / Το ταξίδι των μικροπλαστικών (AEGEAN REBREATH)





ΘΕΜΑ: Σε αυτό το εργαστήριο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σενάριο για το ταξίδι του πλαστικού από τη στιγμή που κάποιος το πετάει μέχρι να καταλήξει και πάλι στο στομάχι μας μέσω της τεχνικής του animation.





ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Φωκίων Ξένος​





Ο Φωκίων είναι σκηνοθέτης / σχεδιαστής από την Αθήνα, με έδρα τοΗνωμένο Βασίλειο. Ως δημιουργός ταινιών κινουμένων σχεδίων (animator) ενδιαφέρεται να δημιουργεί παιχνιδιάρικες και τολμηρές ιστορίες που μπορούν να ειπωθούν μόνο μέσα από το μέσο των κινούμενων σχεδίων. Με ιδιαίτερη έμφαση στο χρώμα και το σχήμα, επιδιώκει να συνδυάσει πρακτικές και ψηφιακές τεχνικές για τη δημιουργία μοναδικών αναδυόμενων εικόνων. Είναι κάτοχος πτυχίου Γραφιστικής και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Αθήνας και μεταπτυχιακού τίτλου στη σκηνοθεσία κινουμένων σχεδίων της Εθνικής Σχολής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης.​

​2. ΤΙΤΛΟΣ: Ανιμάροντας την τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη / Animating the art of Alexis Akrithakis





​ΘΕΜΑ: Ένα εργαστήριο κινουμένων σχεδίων με τεχνική stop-motion και με βασικό υλικό την πλατελίνη που στόχο έχει να δημιουργήσει μια ταινία βασισμένη στην τεχνοτροπία (στυλ) του Έλληνα ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη. Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν σε μικρές ομάδες προκειμένου για να διηγηθούν, να σμιλέψουν και να ζωντανέψουν με τη μορφή κινουμένων σχεδίων μια ταινία μικρού μήκους. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις δημιουργίες τους από πηλό καθώς και ένα αντίγραφο της ταινίας που θα δημιουργηθεί από το εργαστήριο.​





ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Dan Richards​





Ο Dan Richards έκανε τα πρώτα βήματα στo χώρο των κινούμενων σχεδίων κάπου μεταξύ του γκαράζ του πατέρα του και στο δωμάτιο του. Ο Dan είχε πάντα πάθος και περιέργεια για το stop-motion, που τον οδήγησε να ξεκινήσει την εταιρεία A + C Studios. Έχοντας αποφοιτήσει από τη Σχολή Animation του Μπρίστολ και έχονταςεργαστεί στο Aardman, ο Dan ανέπτυξε σχολαστικές δεξιότητες ως δημιουργός μοντέλων και εκπαιδευτής του stop-motion. Η A + C συνεργάζεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία με διάσημα brands παγκοσμίου εμβέλειας όπως η British Airways, η American Express, το LEGO και το Trivago, αφήνοντας το αποτύπωμα της σε κάθε δημιουργία.​

Κινείται

ΘΕΜΑ: Γνωριμία με ένα σκίτσο, τα πρώτα του βήματα σε ενα κομμάτι χαρτί και η διαδρομή του δημιουργώντας ένα μοναδικό flip book.​





ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ : Γιάννης Ξαγοράρης





Ο Γιάννης Ξαγοράρης (βλ. ΞαΓοΡ) είναι απο τις Κυκλάδες (Σύρος). Ήδη απο τα πρώτα παιδικά του χρόνια, άφησε να φανούν χαρακτηριστικά, δείγματα της δουλειάς του πάνω σε θρανία, τοίχους και λοιπούς κοινόχρηστους και μή χώρους, με ανταμοιβή το ανελέητο κατσάδιασμα και ενίοτε ράπισμα…. Τα χρόνια πέρασαν, τα θρανία έγιναν σχεδιαστήρια, οι τοίχοι έγιναν χαρτί, το μεράκι έγινε μαύρη σινική μελάνηκαι, ως εκ θαύματος, οι λοιπές ευγενείς αντιδράσεις του περίγυρου έγιναν χρώμα... Απο το 1992 συνεργάζεται με εφημερίδες και περιοδικά, κάνει διαφημιστικά έντυπα, δημιουργεί λογότυπα, εικονογραφεί παραμύθια και έχει συμμετάσχει σε πολλές (150+) διεθνείς εκθέσεις και διαγωνισμούς γελοιογραφίας έχοντας αποκομίσει αρκετές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γελοιογράφων, της FECO Hellas Group Levadia και του Συλλόγου Φίλων Γελοιογραφίας (Σ.Φ.Γελ)​

Ρεμπετόγατες

ΘΕΜΑ: Μια συμμορία γάτων απολαμβάνει τη μουσική και την παρέα όταν ξαφνικά το καλό κλίμα διακόπτεται από μια αστυνομία σκύλων που παραβιάζει το μουσικό τους χώρο…​





ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Τόμας Κούνστλερ





Ο Τόμας Κούνστλερ (Ρώμη, 1991) είναι Ιταλός κινηματογραφιστής που ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη σχολή Παραγωγής Κινηματογράφου του UCA, Farnham (Η.Β.) το 2015 με ειδικότητα στη Σκηνοθεσία και Παραγωγή Ντοκιμαντέρ. Ο Τόμας ασχολείται με την τεχνική του stop motion ήδη από τα 14 του χρόνια ενώ από το 2015 έχει σκηνοθετήσει και κάνει την παραγωγή δυο ταινιών μικρού μήκους stop motion: το «Ρεμπέτικο» και το «Δεν λες κουβέντα». Αυτή την περίοδο εργάζεται πάνω στην ταινία «Μάρκος»: μια ταινία κινουμένων σχεδίων σε stop motion σχετικά με τη ζωή του ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη.​

5. ΤΙΤΛΟΣ: Ανιμάρω κουλουράκια με τα δυο χεράκια / Animating the cookies​





ΘΕΜΑ: Πώς φτιάχνονται τα κουλουράκια; Γιατί η ζύμη μοιάζει τόσο πολύ με...πλαστελίνη; Έλατε σε ένα διήμερο εργαστήριο κινούμενης εικόνας για να το ανακαλύψουμε μαζί και να γίνουμε πάλι παιδιά! Με την τεχνική του Clay Animation θα ζωντανέψουμε τα απολαυστικά κουλουράκια της γιαγιάς και θα ταξιδέψουμε σε κόσμους μαγικούς. Ποια είναι όμως η μυστική συνταγή; Λίγη πλαστελίνη, μισό κιλό μαρκαδόροι και μια πρέζα χρωματιστό κομφετί! Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία σας!​





ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Μαργαρίτα Σιμοπούλου​





Η Μαργαρίτα Σιμοπούλου είναι πτυχιούχος του τμήματος της Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με εξειδίκευση στο animation. Από το 2013 μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με διαφημιστικές εταιρίες στον τομέα της γραφιστικής και του animation καθώς και με πολιτιστικούς οργανισμούς (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης κ.α).Έχει δημιουργήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους (Η ζωή ένα μολύβι, Seed, Buton-off) οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας. Η ταινία "Η ζωή ένα μολύβι" διακρίθηκε με 1ο Βραβείο στην κατηγορία του Ελληνικού Διαγωνιστικού στο Athens Animfest το 2013. Ως εκπαιδευτικός οπτικοακουστικών τεχνών έχει συνεργαστεί με διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς (Καρπός, Children's Art Studio, Exile Room).

Φροντίζω το περιβάλλον

ΘΕΜΑ: Η ρύπανση του περιβάλλοντος μας τηοεπηρεάζει όλους ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνουμε. Τι κάνουμε εμείς για αυτό; Πώς προστατεύουμε το περιβάλλον; Ήρωές μας: ένα πουλί, ένα ψάρι, ένα δέντρο. Θα τους δώσουμε ζωή και κίνηση για να μας πουν την ιστορία τους. Μέσα από ένα εργαστήρι γεμάτο χρώματα και σχέδια θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς στην προστασία αυτών των ηρώων.​





ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Έλενα Παυλάκη​





Η Έλενα Παυλάκη είναι απόφοιτος του τμήματος 3d animation & interactive media του κολλεγίου ΑΚΤΟ της Αθήνας. Εργάζεται ως animator στην εταιρεία παραγωγής Lokey αλλά και ως εκπαιδευτικός στον όμιλο animation της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής. Κατά την ερευνητική της εργασία με τίτλο «Η συμβολή του animation σε παιδιά με αυτισμό», ήρθε σε επαφή με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, επισκέφτηκε ειδικά σχολεία, και συμμετείχε ως βοηθός σε εργαστήρια animation για παιδιά σε αυτό το φάσμα. Τέλος, πραγματοποίησε πειράματα σε ειδικές τάξεις και ολοκλήρωσε την διπλωματική της εργασία, ένα animated λεξικό ρημάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με τίτλο «Ο Ορέστης μαθαίνει τα ρήματα».





XΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: αίθουσα πανεπιστημίου Β 1.3​​HM/NIA: 18-20/9ΩΡΕΣ: 16:00-19:00ΤΕΧΝΙΚΗ: Stop Motion Animation with Materials / PixilationΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ Αίθουσα Ροίδη​HM/NIA: 18-20/09/2019ΩΡΕΣ 10:00-14:00ΤΕΧΝΙΚΗ: Stop-motion animation​3. ΤΙΤΛΟΣ:/ It's movingΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Έπαυλη Τσιροπινά​HM/NIA: 18-19/09/2019ΩΡΕΣ 17:00-19:00ΤEXNIKH : Flipbook​4. ΤΙΤΛΟΣ:/ Rebeticats​ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δημοτικό Συμβούλιο Άνω Σύρος​HM/NIA: 21/09/2019ΩΡΕΣ 10:00-13:00ΤΕΧΝΙΚΗ: Claymation Stop-motion animation​​ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πινακοθήκη Κυκλάδων​ΗΜ/ΝΙΑ: 19-20/09/2019ΩΡΕΣ 10:00-13:00​ΤΕΧΝΙΚΗ: Clay Animation​6. ΤΙΤΛΟΣ:/ Care for the environment​ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Παιδική Βιβλιοθήκη​ΗΜ/ΝΙΑ: 19-20/09/2019ΩΡΕΣ 09:00-12:00ΤΕΧΝΙΚΗ: Stop motion, cutouts