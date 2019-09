3ο Stray Art Festival | Πρόγραμμα (20-22.9.2019)

Φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Stray Art Festival ανανεώνει το ραντεβού του μαζί σας και επιστρέφει για να κλείσει με ένα μαγικό τριήμερο την αυλαία αυτού του καλοκαιριού. Στις 20-22 Σεπτέμβρη τα κυκλαδίτικα στενά της γραφικής Ερμούπολης στην Σύρο πρόκειται να γεμίσουν από καλλιτέχνες και προσκεκλημένους με κοινό παρονομαστή το κέφι και την αγάπη της κουλτούρας του street art.





Στο επίκεντρο της περιπλανώμενης αυτής γιορτής βρίσκονται οι τοιχογραφίες που θα πραγματοποιούνται στη διάρκεια της ημέρας στα Γυμνάσια της Σύρου στην περιοχή της Λαλακιάς. Ταυτόχρονα θα διεξάγονται παράλληλες δράσεις όπως υπαίθριες μουσικές σκηνές, performances, workshops, εκθέσεις, πάρτι και πολλές εκπλήξεις πλαισιώνοντας την μοναδική αυτή εμπειρία. Τα βράδια, την ατμόσφαιρα θα κατακλύζουν φώτα και μουσικές με συνοδεία επιλεγμένων εδεσμάτων και αρωματικών κοκτέιλ.





Έχοντας ως σύμβολο της πλαστική καρέκλα ως αναπόσπαστο και αξέχαστο κομμάτι κάθε θερινής ανάμνησης και με φόντο τις Κυκλάδες, στόχος του φεστιβάλ είναι το πάντρεμα του μοντέρνου και του παραδοσιακού με σκοπό την ανάδειξη της κουλτούρας του δρόμου.





Δημιουργώντας τρία μερόνυχτα γεμάτα δρώμενα, χορό και μουσική σε νησιώτικες αποχρώσεις και γιορτάζοντας όλες τις μορφές της τέχνης του δρόμου και την ξεγνοιασιά, προτρέπουμε το πάθος στον πειραματισμό και την έκφραση του κάθε ατόμου και την δημιουργία και ανάδειξη μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που αντέχει στο χρόνο.





Το φεστιβάλ οργανώνεται με πρωτοβουλία της ομάδας φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με την ονομασία “Σπινθήρας” και τον Ούριο Άνεμο, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και τελείται υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Achilles / AIVA / DEM / Yiorgos Bekris / Onebran / Antonis Hambas / Nikolaos A Tsounakas / GERA 1 / Gospel Sprays / SimpleG / Luogo / Apset / Mosher / Skitsofrenis / Same84 / Really? Team / Γιώργος Φρο / Theodora Tsilika

Αριστέα : ζωγραφική / Περσεφόνη : κοσμήματα / Mermaid Macrame : κοσμήματα macrame / Pardalo : υφασμάτινες τσάντες / Mirela: υφασμάτινες τσάντες και ρουχα / Manjuni : χειροποίητα σαπούνια / Michele : υφασμάτινα αλογάκια / Sevita: ξύλινες δημιουργίες / Ζαννής: ξύλινα γλυπτά / Erin Tatsiopoulou: desperate artist τσάντες / Carol Parker : ζωγραφική / Hawkins David: ζωγραφική, μικτές τεχνικές, video art / Mamali Tina: ζωγραφική μικτές τεχνικές, Digital art / Netkidis George: ζωγραφική με λάδια / Terzi Margarita: ζωγραφική και μικτές τεχνικές / Bewild Brother: SCI.FI. or D.I.E. / Magic Bus: a photo project

