Ωράρια επισκεψιμότητας πολιτιστικών χώρων (22.9-19.11.2019)

ΩΡΑΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

VISITING HOURS OF CULTURAL HALLS OF MUNICIPALITY OF SYROS-HERMOUPOLIS

Από 22 Σεπτεμβρίου έως 19 Νοεμβρίου / September 22nd to November 19th





ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ / APOLLON THEATER Δευτέρα έως Κυριακή – Monday to Sunday 10:00 έως 14:00 Απογευματινές ώρες: 18:00 – 21:00 (πλην των ημερών προβών και παραστάσεων) 18:00 – 21:00 (πλην των ημερών προβών και παραστάσεων) Afternoon hours: 18:00 – 21:00 (excluding event and rehearsal days) 18:00 – 21:00 (excluding event and rehearsal days) ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / CYCLADIC ART REPLICAS EXHIBITION ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / HERMOUPOLIS CULTURAL CENTER Δευτέρα έως Παρασκευή – Monday to Friday 08:00 – 16:00 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ TOWN HALL of HERMOUPOLIS Δευτέρα - έως Παρασκευή Monday to Friday 08:00 - 16:00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ INDUSTRIAL MUSEUM ΟF HERMOUPOLIS Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή Monday, Tuesday, Thursday & Friday 10:00 – 15:30 Τετάρτη - Wednesday ΚΛΕΙΣΤΑ - CLOSED Σάββατο - Saturday 10:00 – 15:30 & 18:00 – 20:00 Κυριακή - Sunday 10:00 – 15:00 ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ – ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ MARKOS VAMVAKARIS EXHIBITION – ANO SYROS Έως 19 Νοεμβρίου - Till November 19th Τρίτη έως Σάββατο - Tuesday to Saturday 09:00 – 15:00 & 18:00 - 20:00 Από 20 έως 28 Νοεμβρίου - November 20th to 28th Τρίτη έως Σάββατο - Tuesday to Saturday 10:00 - 18:00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ TRADITIONAL PROFESSIONS EXHIBITION – ANO SYROS Τρίτη έως Σάββατο - Tuesday to Saturday 10:00 - 18:00 ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ TSIROPINAS MANSION - POSEIDONIA Δευτέρα έως Παρασκευή - Monday to Friday 08:00 - 14:00 ΕΝΥΔΡΕΙΟ – ΚΙΝΙ / AQUARIUM in KINI ευτέρα έως Παρασκευή - Monday to Friday 10:00 – 13:00





*Για προγραμματισμό ομαδικών επισκέψεων επικοινωνήστε τηλεφωνικώς

Γραφείο Πολιτισμού/Cultural Office | +30 22813-61064, 22813-61065, 22813-61067

Βιομηχανικό Μουσείο/Industrial Museum | +30 22810-84762 Θέατρο Απόλλων/Apollon Theater | +30 22810-85192-3 Ενυδρείο/Aquarium | +30 22810-79428