Wedding to be in Syros on the beach Vol. 4 + Γιώργος Τσαλίκης Live

Η εταιρεία Dounavis Group σε συνδιοργάνωση με το Πολιτιστικό Σύλλογο Βάρης «Η Πανάχραντος» παρουσιάζουν το "Wedding to be in Syros on the beach 4" την Κυριακή 18 Αυγούστου 2019 στις 17:00 στην παραλία της Βάρης.