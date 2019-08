Ο Εμπορικός Σύλλογος Σύρου σας προσκαλεί στην 6η Λευκή Νύχτα, το Σάββατο 17 Αυγούστου 2019 από τις 19.30 έως τα μεσάνυχτα στην Ερμούπολη!!!





Σε λίγες μέρες η νύχτα στην Ερμούπολη θα γίνει λευκή...





- Κεράσματα και μεγάλες προσφορές από τα καταστήματα

- Την διασκέδαση επιμελείται η Ομάδα "Γιατί Έτσι"





The city center's stores will remain open until midnight!