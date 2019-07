ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΑΣ: Yesterday

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Τζακ Μάλικ (Χιμές Πατέλ) είναι ένας άσημος τραγουδοποιός σε μια μικρή Βρετανική πόλη του οποίου τα όνειρα για επιτυχία και φήμη γρήγορα ξεθωριάζουν, παρά την αφοσίωση και υποστήριξη της καλύτερης παιδικής του φίλης, Έλι (Λίλι Τζέιμς, Mamma Mia! Here We Go Again). Μετά από ένα μυστηριώδες γενικό blackout, ο Τζακ ανακαλύπτει ότι οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ…! Ο Τζακ αρχίζει να εκτελεί τα τραγούδια του μεγαλύτερου συγκροτήματος στην ιστορία της μουσικής σε ένα κοινό που δεν τους έχει ακούσει ποτέ και με τη βοήθεια της μάνατζέρ του Ντέμπρα (η βραβευμένη με Emmy Κέιτ ΜακΚίνον), η φήμη του εκτοξεύεται. Όμως, όσο πιο διάσημος γίνεται, τόσο κινδυνεύει να χάσει την Έλι, το μόνο πρόσωπο που πραγματικά πίστεψε σε αυτόν. Για να βρει την ισορροπία του τελικά, ο Τζακ θα πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει για να αποδείξει ότι.. το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη.

Μέχρι χθες, όλοι ήξεραν τους Beatles. Σήμερα μόνο ο Τζακ θυμάται τα τραγούδια τους - και θα κάνει μεγάλη επιτυχία! Από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ (Slumdog Millionaire, Trainspotting, 28 μέρες μετά) και τον Ρίτσαρντ Κέρτις (υποψήφιο για Όσκαρ σεναριογράφο των ταινιών Τέσσερις Γάμοι και Μια Κηδεία, Αγάπη είναι…, Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ), έρχεται μια… rock-n-roll κομεντί για τα όνειρα, τη φιλία και την πορεία μέχρι να βρεις τον έρωτα της ζωής σου.





Πε 25/7/2019 | 21:30Πα 26/7/2019 | 21:30Σα 27/7/2019 | 21:30Κυ 28/7/2019 | 21:30Σκηνοθεσία: ΝΤΑΝΙ ΜΠΟΪΛΣενάριο: ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΚΕΡΤΙΣΗθοποιοί: ΛΙΛΙ ΤΖΕΪΜΣ, ΚΕΪΤ ΜΑκΚΙΝΟΝ, ΧΙΜΕΣ ΠΑΤΕΛ, ΕΝΤ ΣΙΡΑΝΔιάρκεια: 116 λεπτάΠρεμιέρα: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019Χρονολογία παραγωγής: 2018Είδος ταινίας: ΚΟΜΕΝΤΙΧώρα παραγωγής: ΑΓΓΛΙΑΚαταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΕπίσημο site: www.yesterdaymovie.com --------Δ/νση: Χίου 27, ΕρμούποληΤηλ.: 2281082313