AZMa Live @ Perroquet Tranquille

Ο Perroquet Tranquille έχει την ευχαρίστηση για άλλη μια φορά να φιλοξενήσει την Αγγελική, τη Μαρία και τον Ζάννη. Δίενοντάς μας την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μαζί τους σε μια Βραδιά "World Music".



Μην το χάσετε και να κάνετε κράτηση για το τραπέζι σας. 22810 45700

-------------

July 20th 2019 | 21:00 - AZMA band

Perroquet Tranquille has the pleasure once again, to host Aggeliki, Maria and Janis. Giving us all the chance to travel with them trough a World Music Evening.





Don't miss it and reserve your table. 22810 45700