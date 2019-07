15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων | Πρόγραμμα (10-17.8.2019)

15o Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων

10, 13, 14, 15 & 17 Αυγούστου 2019

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιάννος Μαργαζιώτης

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων επιστρέφει για 15η χρονιά και φέτος τον Αύγουστο στο Θέατρο Απόλλων, στην Ερμούπολη. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο θα παρουσιάσουν από τις 10 έως και τις 17 Αυγούστου, έργα Μπαρόκ, μουσικής δωματίου και άριες από την Όπερα, σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή και συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννου Μαργαζιώτη.

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019, ώρα 21:00

Τρίτη 13 Αυγούστου 2019, ώρα 21:00

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019, ώρα 21:00

Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019, ώρα 21:00

Σάββατο 17 Αυγούστου 2019, ώρα 21:00

Διοργάνωση και Παραγωγή: CMN - ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Οργάνωση παραγωγής και γραφείο τύπου: specs 'n' arts



Πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων :

Σύρος, Θέατρο Απόλλων, 2281085192

Αθήνα, Υπηρεσία εισιτηρίων, 2107234567



Τιμές εισιτηρίων

12 ευρώ (εξώστης) / 10 ευρώ φοιτητικό (εξώστης) / 15 ευρώ (θεωρεία) / 25 ευρώ (πλατεία).

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τις συναυλίες της 14ης και 15ης Αυγούστου.



Το φεστιβάλ, όπως κάθε χρόνο, θα παραχωρήσει δωρεάν εισιτήρια σε ανέργους, με επίδειξη κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.



Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Τμήμα Πολιτισμού Κυκλάδων), με την υποστήριξη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, του Σύρος Πολιτισμός, της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, και σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα:J. S. Bach: Κοντσέρτο για 2 βιολιά και ορχήστρα σε ρε ελάσσονα BWV 1043Σολίστ: Γιάννος Μαργαζιώτης | Olgu KizilayW. A. Mozart: Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 14 σε μι υφ. μείζονα, Κ.V. 449Σολίστ: Olga LazurenkoΟρχήστρα Δωματίου Φεστιβάλ ΚυκλάδωνΔιεύθυνση ορχήστρας: Νίκος ΧαλιάσαςA. Dvorak: Κουαρτέτο αρ. 12 σε φα μείζονα, έργο 96 «Αμερικανικό»Κουαρτέτο εγχόρδων ΑθηνώνΑπόλλων Γραμματικόπουλος, βιολίΠαναγιώτης Τζιώτης, βιολίΠάρις Αναστασιάδης, βιόλαΙσίδωρος Σιδέρης, βιολοντσέλοΟ. Respighi "Il Tramonto"Μεσόφωνος: Άρτεμις ΜπόγρηΚουαρτέτο εγχόρδων ΑθηνώνJ. S. Bach: Cantata BWV 54 "Widerstehe doch der Sunde"Νίκος Σπανάτης, κόντρα τενόροςA. Vivaldi: Κοντσέρτο για βιολί σε λα ελάσσονα έργο 3, αρ. 6 "L'estro armonico"Σολίστ: Απόλλων ΓραμματικόπουλοςH. Purcell: King Arthur Z. 628 (Cold Genius) "What Power art thou"Νίκος Σπανάτης, κόντρα τενόροςG. F. Handel: Rodelinda, Regina de' Longobardi, HWV 19 (Bertarido) "Vivi Tiranno"Νίκος Σπανάτης, κόντρα τενόροςG. F. Handel: Rinaldo HWV 7 (Rinaldo) "Cara Sposa, amante cara"Νίκος Σπανάτης, κόντρα τενόροςA. Vivaldi: Κοντσέρτο για 2 βιολιά σε λα μείζονα, έργο 3, αρ.5, RV 519Σολίστ: Lars Bjornkjaer, βιολί | Παναγιώτης Τζιώτης, βιολίA. Vivaldi: Nisi Dominus RV 608 "Cum Dederit"Νίκος Σπανάτης, κόντρα τενόροςJ. S. Bach: Κοντσέρτο για βιολί & όμποε σε ρε ελάσσονα BWV 1060Σολίστ: Lars Bjornkjaer, βιολί | Bihter Yeliz - Kizilay, όμποεΜιχάλης Παπαπέτρου, τσέμπαλοΟρχήστρα Δωματίου Φεστιβάλ ΚυκλάδωνΔιεύθυνση ορχήστρας: Νίκος ΧαλιάσαςJ. S. Bach "Η Τέχνη της Φούγκας" BWV 1080Contrapuncti I, VI, IV & IXA. Dvorak: Κουαρτέτο αρ. 12 σε φα μείζονα, έργο 96 «Αμερικανικό»1. Allegro ma non troppo 2. Lento 3. Molto Vivace 4. Finale: vivace ma non troppoΚουαρτέτο εγχόρδων ΑθηνώνΑπόλλων Γραμματικόπουλος, βιολίΠαναγιώτης Τζιώτης, βιολίΠάρις Αναστασιάδης, βιόλαΙσίδωρος Σιδέρης, βιολοντσέλοM. Glinka: "Τρία ρώσικα τραγούδια" (Drei Russische Lieder) για βιολί, τσέλο και πιάνοΓιάννος Μαργαζιώτης, βιολί |Aare Tammesalu, τσέλο | Simone Leitao, πιάνοJ. Brahms: Τρίο για βιόλα, τσέλο και πιάνο σε λα ελάσσονα, έργο 114Simone Leitao, πιάνο | Enkela Kokolani, βιόλα | Aare Tammesalu, τσέλοJ. Brahms: Κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε φα ελάσσονα, έργο 34Σοφία Ταμβακοπούλου, πιάνοΚουαρτέτο εγχόρδων ΑθηνώνΑπόλλων Γραμματικόπουλος, βιολίΠαναγιώτης Τζιώτης, βιολίΠάρις Αναστασιάδης, βιόλαΙσίδωρος Σιδέρης, βιολοντσέλοG. F. Handel: Lascia ch’ io pianga (RINALDO)W. A. Mozart: Fin ch’an dal vino (DON GIOVANNI)V. Bellini: Eccomi in lieta vesta…Oh! Quante volte (I CAPULETI E I MONTECCHI)CH. Gounod: Faites-lui mes aveux (FAUST)W. A. Mozart: Pa-pa-pa Papagena (DIE ZAUBERFLÖTE)CH. Gounod: Je veux vivre (ROMÉO ET JULIETTE)W. A. Mozart: Tutto è disposto…Aprite un’po quegl’occhi (LE NOZZE DI FIGARO)M. Ravel: Ah! C’ est elle (L’ ENFANT ET LES SORTILÈGES)R. Strauss: Sein wir wieder gut (ARIADNE AUF NAXOS)Ι. Stravinsky: Respondit Deus (OEDIPUS REX)L. Delibes: Viens Mallika (LAKMÉ)G. Rossini: Dunque io son (IL BARBIERE DI SIVIGLIA)Μαριλένα Στριφτόμπολα, υψίφωνοςΜιράντα Μακρυνιώτη, μεσόφωνοςΝίκος Κοτενίδης, βαρύτονοςΣοφία Ταμβακοπούλου, πιάνοΔιεύθυνση Ορχήστρας: Νικόλαος Χαλιάσας