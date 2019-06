ΕΚΘΕΣΗ: Re-leaf by Lilian Syrigou στην Άνω Σύρο

Η Άνω Σύρος για μια ακόμη φορά υποδέχεται τη Λίλιαν Συρίγου και τις δημιουργίες της. Κοσμήματα από την ολοκαίνουρια σειρά κοσμημάτων re-leaf αλλά και από παλαιότερες που σημείωσαν ήδη μεγάλη επιτυχία θα εκτίθενται από 5 Ιουλίου και μέχρι 4 Αυγούστου 2019 στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άνω Σύρου.





Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 5 Ιουλίου 2019 στις 21.00

Ώρες Λειτουργίας: 19.00 - 00.00 (καθημερινά)





Η καινούρια συλλογή re-leaf είναι εμπνευσμένη από τη φύση, από τα συναισθήματα και από την ομορφιά που κρύβεται σε όλα τα μικρά και τα μεγάλα που βρίσκονται γύρω μας, μπροστά και μέσα μας. Ο όρος διφορούμενος: re-leaf, σαν να λέμε ξαναβγάζω φύλλα, relief σαν να λέμε ανακούφιση.





Όπως τα καινούρια φύλλα που φυτρώνουν ξανά στα γυμνά κλαδιά των δέντρων αλλά και σε αυτιά, λαιμούς και πέτα, που δεν φέρνουν μόνο την άνοιξη, μα και τη διάθεση για αλλαγή και καινούρια πράγματα στη ζωή μας. Όπως μια καρδιά που κέρδισε το αληθινό της σχήμα, βρήκε το φυσικό της μέγεθος και τώρα πια χτυπά δυνατή και σίγουρη, καρφιτσωμένη γερά στην αριστερή πλευρά του στήθους ή κρεμασμένη σε μια αλυσίδα. Κι η έκπληξη να έρχεται από το ασημένιο ή χρυσό, τόσο δα, μα πανίσχυρο καρφιτσάκι «pick it up pin it up» που είναι έτοιμο να καρφιτσώσει πάνω σου ό,τι πιο όμορφο, πολύτιμο ή χαριτωμένο ανακαλύπτεις εσύ και σου φτιάχνει το κέφι. Που παίρνει αξία κι ομορφιά γιατί το ξεχώρισες, γίνεται πολύτιμο γιατί του έδωσες το σχήμα που σου ταιριάζει και την καλύτερη θέση, πλάι στην καρδιά σου...





Το ταξίδι στον κόσμο της τέχνης του κοσμήματος για τη Λίλιαν Συρίγου ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν στην Αθήνα και την Ερμούπολη της Σύρου, αλλά τα τελευταία επτά χρόνια ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Η δουλειά της χαρακτηρίζεται από απλότητα, μινιμαλισμό, καθαρότητα γραμμών και προσωπικότητα. Τα υλικά της ασήμι και μπρούτζος συχνά συνδυάζονται με χρωματιστά κορδόνια, μεταξωτά υφάσματα και ημιπολύτιμες πέτρες. Απαλές καμπύλες ερωτεύονται αποφασιστικές ευθείες, κύκλοι ζευγαρώνουν με τρίγωνα κι ημικύκλια και κάπως έτσι το κάθε κόσμημα βρίσκει περισσότερους από ένα τρόπους να φορεθεί, περισσότερες από μία ανάγκες να καλύψει, περισσότερες από μία ιστορίες να αφηγηθεί.





Η ομοιομορφία απουσιάζει οικειοθελώς από τις δημιουργίες της και τη θέση της καταλαμβάνει ένα αέναο παιχνίδι χαράς και έρωτα για το διαφορετικό. Έτσι τα ζευγάρια από τα σκουλαρίκια ποτέ δεν είναι όμοια, το ένα αναζητά και βρίσκει το άλλο του μισό σε ό,τι το συμπληρώνει ή το αναδεικνύει. Συχνά τα σκουλαρίκια μεταμορφώνονται αλλάζοντας σχήμα και μέγεθος πάνω στο αυτί. Κάποιες φορές παίζουν σε διπλή διάσταση. Τα κολιέ δεν σταματούν στο λαιμό και συνεχίζονται στην πλάτη ή αλλάζουν σχήμα και μήκος.





Όσο για τη σειρά "one day I’ll travel the world" με τα sky lines μεγάλων πόλεων του κόσμου αλλά και αγαπημένων ελληνικών νησιών που είναι η πιο ταξιδιάρα όλων τον Απρίλιο του 2019 έχει μοναδικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.