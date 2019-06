Οι Los Tre για ένα 2ήμερο live στο ΕΥ ΖΗΝ!

Οι Los Tre είναι μια τριμελής Μπάντα από την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2012 που αποτελείται από τους Άγγελο Αγγελίδη στην κιθάρα το Βασίλη Παπασταμόπουλο στο μπάσο και το Λέανδρο Φράτνικ στα τύμπανα. Η μουσική τους έχει επιρροές από jazz, funk, τη μουσική της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Εγγύς Ανατολής, την Ελληνική μουσική παράδοση και την ψυχεδελική ροκ. Οι los tre εμφανίζονται ζωντανά με μεγάλη συχνότητα (περίπου μια φορά τη βδομάδα) σε μικρά ή μεγαλύτερα μπαρ, καφενεία, μουσικές σκηνές και κλαμπ της Αθήνας. Έχουν εμφανιστεί στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Έλλάδος (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Καλαμάτα, Ιωάννινα, Λαμία, Αγρίνιο, Καστοριά, Σερρές κλπ) καθώς και στα ελληνικά νησιά το Καλοκαίρι. Οι los tre έχουν στο ενεργητικό τους τρείς αυτοχρηματοδοτούμενους δίσκους και έναν που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2019 και οι τέσερεις με original συνθέσεις. Έχουν συνεργαστεί επί σκηνής με εξαίρετους μουσικούς της ελληνικής jazz (και όχι μόνο) σκηνής. Όπως οι Θοδωρής Ρέλλος (mode plagal etc), Άγγελος Πολυχρόνου και Τζιμ Σταρίδας, που συμμετέχουν στο Τρίτο δίσκο. Το καλοκαίρι του 2016 οι los tre εμφανίστηκαν στο 8th jazz on tinos fest.

Los tre - los tre (cd, sf, Jun 2014) https://lostre.bandcamp.com/album/los-tre Los tre - how to charm women (cd, sf, Oct 2015) https://lostre.bandcamp.com/album/how-to-charm-women Los tre - three tigers and three baby tigers (cd, sf, Apr 2018) https://lostre.bandcamp.com/album/three-tigers-and-three-baby-tigers Album teaser https://www.youtube.com/watch?v=Ew9e0OzVitg Twenty one live https://www.youtube.com/watch?v=AXCTRz6Ebiw Afro live https://www.youtube.com/watch?v=eYAgTMr9MIc kicks live https://www.youtube.com/watch?v=sXyDt-v28XA Afrika live https://www.youtube.com/watch?v=HJZ5R8bLmq0