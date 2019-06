ΕΚΘΕΣΗ: Χρώμα & Γυαλί | Αλίνα Μάτσα

Η Αλίκη Μάτσα τελείωσε το Δημοτικό στα Εκπαιδευτήρια “Χαζηκωνσταντίνου” και το Γυμνάσιο – Λύκειο στο Κολέγιο Αθηνών. Σπούδασε Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες στο “University of the Arts” στην Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. και Aρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων στο “Inchbald School of Design” του Λονδίνου





To 1990 ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα ως ζωγράφος. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει πραγματοιήσει σημαντικές ιδιωτικές αναθέσεις: ζωγραφικά έργα, τοιχογραφίες μεγάλης κλίμακας, πορτραίτα και έργα με την τεχνική του fresco. Παράλληλα, έχει εκθέσει τα έργα της σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.