7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF) (16-21.7.2019)

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF)

«Υπερέκθεση / Overexposure»

Προβολές | Περφόρμανς | Εργαστήρια

16-21 Ιουλίου 2019 | Σύρος

Από την εμβληματική «Nausicaa» της Ανιές Βαρντά και το κλασικό αριστούργημα «Βαμπίρ» του Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ υπό τις μουσικές της Ela Orleans μέχρι το σύγχρονο πειραματικό σινεμά, και από την Ασία μέχρι την Ολυμπία, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου «παντρεύει» για 7η χρονιά μορφές τέχνης, εικόνες, ήχους, πόλεις και πολιτισμούς στα πιο πρωτότυπα σημεία του νησιού.

Μία διπλή έναρξη για το 7ο SIFF στην Ερμούπολη της Σύρου!

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου ανοίγει την αυλαία του την Τρίτη 16 Ιουλίου στον θερινό κινηματογράφο Παλλάς με την ταινία «Nausicaa» (1970) της Ανιές Βαρντά, ως φόρος τιμής στη μεγάλη δημιουργό που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Σκιαγραφώντας την Ελλάδα της Χούντας, είναι η μοναδική ταινία της που γυρίστηκε στην Ελλάδα, απαγορεύτηκε από την δικτατορία και δεν τελείωσε επίσημα ποτέ. Αποτελεί την πιο πολιτική της ταινία και ίσως και την πιο αυτοβιογραφική της.





Ela Orleans





Στη συνέχεια και μόλις λίγα μέτρα μακριά, στα σκαλιά της πλατείας Μιαούλη, μια πρωτότυπη σύμπραξη κινηματογράφου και μουσικής θα πραγματοποιηθεί, μέσα από την προβολή του εμβληματικού βωβού φιλμ «Βαμπίρ» (1932) του Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ, ντυμένο με τις υπνωτιστικές και πολύ-επίπεδες πειραματικές συνθέσεις της Ela Orleans που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα με αφορμή το Φεστιβάλ.





Η ταινία «Βαμπίρ», ένας σουρεαλιστικός διαλογισμός πάνω στον φόβο, αποτελεί μια από τις πιο γνωστές ταινίες του μεγάλου Δανού σκηνοθέτη, που θεωρείται από πολλούς ως ο σημαντικότερος κινηματογραφιστής της χώρας του, εμπνέοντας μεταγενέστερους δημιουργούς όπως τους Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Αντρέι Ταρκόφσκι, Κριστόφ Κισλόφσκι, αλλά και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Η Πολωνή Ela Orleans, ακροβατώντας ανάμεσα στην ποπ, την world music και την underground, συνθέτει έναν εκλεκτικό και ατμοσφαιρικό ήχο με τη χρήση ηλεκτρονικών και οργανικών στοιχείων, κερδίζοντας εκτός από το κοινό και τους κριτικούς, τον θαυμασμό μουσικών όπως ο Thurston Moore και ο Andrew Weatherall. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες και έχει εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο, ενώ έχει συνθέσει μουσική για την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και την όπερα.

Filmmakers in Focus: Jem Cohen, Εύα Στεφανή και Rainer Kohlberger

Στο πλαίσιο του 7ου SIFF και στο τμήμα Filmmakers in Focus θα παρουσιαστεί το έργο τριών σπουδαίων σύγχρονων σκηνοθετών, με άξονα την φετινή θεματική του Φεστιβάλ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους:





Jem Cohen





Jem Cohen – Προβολή ταινιών και περφόρμανς Gravity Hill Sound+Image (Γ. Ξυλούρης & DJ Rupture)

Σκηνοθέτης, φωτογράφος και πολυμεσικός καλλιτέχνης, ο Cohen έχει γυρίσει 65 ταινίες, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς όπως οι Patti Smith, Fugazi και REM, ενώ έργα του έχουν περιέλθει στη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης μεταξύ άλλων. Ο πολυσχιδής δημιουργός έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να παρουσιάσει ταινίες του, υπό τις αυτοσχεδιαστικές μουσικές συνθέσεις του Γιώργου Ξυλούρη και του DJ Rupture που επίσης επισκέπτεται για πρώτη φορά τη χώρα μας, παρουσιάζοντας το οπτικοακουστικό πρότζεκτ Gravity Hill Sound+Image.





Εύα Στεφανή





Εύα Στεφανή – Προβολή ταινιών & εργαστήριο

Η καταξιωμένη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που κέρδισε ιδιαίτερη αναγνωσιμότητα μέσα από τη συμμετοχή της στην documenta14 στην Αθήνα (2018) με το βραβευμένο μικρού μήκους φιλμ «Χειρόγραφο», θα παρουσιάσει μια σειρά από ταινίες της που σχετίζονται με το θέμα του Φεστιβάλ «Υπερέκθεση» και αναδεικνύουν την πρακτική του ντοκιμαντέρ παρατήρησης που χαρακτηρίζει το έργο της. Στο πλαίσιο του SIFF, θα διοργανώσει και ένα εργαστήριο πάνω στη δημιουργία ντοκιμαντέρ.





Rainer Kohlberger – Προβολή ταινιών μικρού μήκους & περφόρμανς

Ο βραβευμένος εικαστικός και κινηματογραφιστής θα βρεθεί στο 7ο SIFF για να παρουσιάσει επιλογή από μικρού μήκους ταινίες του καθώς και μια ολοκαίνουρια περφόρμανς. Το πειραματικό έργο του ξεχωρίζει για την πρωτότυπη χρήση ψηφιακών αλγορίθμων και τα αφαιρετικής αισθητικής βίντεο.

Συνεργασίες: Από την Ασία μέχρι την Ολυμπία αλλά και τον underground κόσμο του κινηματογράφου!

Το SIFF, στο πλαίσιο της δέσμευσής του για μια εκτεταμένη και καινοτόμα παρουσίαση του ντοκιμαντέρ, συνεργάζεται για πρώτη φορά με ένα από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ της Ασίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ταϊβάν (TIDF). Το αφιέρωμα με τίτλο «More than the Stranger: Short Glimpses of Taiwan» περιλαμβάνει 13 μικρού μήκους ταινίες, από το 1930 μέχρι σήμερα, καταξιωμένων Ταϊβανών δημιουργών, χωρισμένες σε δύο μέρη και σε επιμέλεια του διευθυντή προγράμματος του Φεστιβάλ, Wood Lin, ο οποίος θα τιμήσει με την παρουσία του το Φεστιβάλ. Μετά τις προβολές, θα ακολουθήσει Q&A, παρουσία και του σκηνοθέτη Pang-chuan Huang καθώς και συζήτηση με τον Wood Lin και εκπροσώπους του Κινηματογραφικού Ινστιτούτου της Ταϊβάν και του Taiwan Docs. Το αφιέρωμα έχει ως στόχο να παρουσιάσει την πολύπλευρη ταυτότητα της Ταϊβαν, ως ένα νησί – έθνος με έντονα ιστορικά και πολιτικά στοιχεία. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Taiwan Docs και του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ταϊβάν που τελούν υπό την ομπρέλα του Κινηματογραφικού Ινστιτούτου της Ταϊβάν, και της Αντιπροσωπείας της Ταϊπέι στην Ελλάδα.





Επιπλέον, στις συνεργασίες του Φεστιβάλ συγκαταλέγεται και αυτή με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ του είδους στην Ευρώπη, με διεθνή αναγνώριση σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα προβληθούν ταινίες μικρού μήκους αφιερωμένες στο νεανικό κοινό (το «Χρυσόψαρο», η «Βουρβουρού», η «Μικρή», «Ο άνθρωπος που κοιτούσε πέρα από τον ορίζοντα») και θα πραγματοποιηθούν ευφάνταστα εργαστήρια για το εφηβικό κοινό οργανωμένα από τους ίδιους τους εφήβους, αλλά και ένα πρωτότυπο εργαστήριο για όλες τις ηλικίες για την κινούμενη εικόνα πολύ πριν την εφεύρεση του κινηματογράφου!





Μία συνεργασία με το Pugnant Film Series, που αγαπά τον underground κινηματογράφο και διοργανώνει σχετικές προβολές ταινιών σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρώνει τις συνεργασίες του Φεστιβάλ. Στο πλαίσιο του SIFF, το Pugnant Film Series θα προβάλει ταινίες μικρού μήκους αγαπημένων του σκηνοθετών σε μια σειρά pop up προβολών στους εξωτερικούς χώρους του SIFF. Επιπλέον, ένα installation στο χειμερινό κινηματογράφο Παλλάς θα επιτρέπει σε έναν θεατή τη φορά να κρυφοκοιτάζει μέσα από μία κινηματογραφική «κλειδαρότρυπα». Μεταξύ άλλων, θα προβληθούν έργα δημιουργών όπως είναι οι Phuttiphong Aroonpheng, Elizabeth Vazquez, Jorge Núñez, Susu Laroche και Dagie Brundert.





Καθώς το Φεστιβάλ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το νησί της Σύρου, το SIFF δεν θα μπορούσε να μην υποστηρίξει την προστασία της θάλασσας. Έτσι, γίνεται για πρώτη φορά Πρεσβευτής του προγράμματος SEA CHANGE GREEK ISLANDS, υποστηρίζοντας μια ολιστική παρέμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το 7ο SIFF προσκαλεί το κοινό να γίνει μέρος της λύσης, λέγοντας «όχι» στα πλαστικά μίας χρήσης και προστατεύοντας τον φυσικό πλούτο του νησιού. Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιου Κ. Λασκαρίδη και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από μια σειρά δράσεων.