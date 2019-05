«Vanity - Ιστορίες Κοσμημάτων από τις Κυκλάδες» στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας

Vanity. Stories of Jewellery from the Cyclades to Pompei

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και το Parco Archeologico di Pompei παρουσιάζουν εγκαινιάζουν την έκθεση Vanity: stories of jewellery from the Cyclades to Pompeii στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας.





Οι δύο Εφορείες, αρμόδιες για την προστασία και τη διαχείριση των δύο μεγάλων αρχαίων πόλεων, της Δήλου και της Πομπηίας, εγγεγραμμένων στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, έχουν αναλάβει σειρά κοινών δράσεων στα πεδία της προστασίας, της ανάδειξης και της προβολής του πολιτιστικού αποθέματος.



Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνεται η κοινή αρχαιολογική έκθεση στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας: ακολουθώντας το νήμα της διαχρονικής και υπερτοπικής φιλαρέσκειας και ματαιοδοξίας, η έκθεση Vanity, μετά τον πρώτο της σταθμό της στο Μουσείο Μυκόνου, μεταφέρεται στην Πομπηία, προσαρμόζεται και εμπλουτίζεται καθώς δίπλα στα κοσμήματα από τα νησιά των Κυκλάδων θα εκτεθούν κοσμήματα από την Πομπηία και ευρύτερα την περιοχή του Βεζούβιου.



Σφηκωτήρες και σκουλαρίκια, περιδέραια και περίαπτα, πόρπες και περόνες, δαχτυλίδια και βραχιόλια, φτιαγμένα από όστρεα, οστά και ελεφαντόδοντο, απλούς και ημιπολύτιμους λίθους, γυαλί, φαγεντιανή και κοράλλι, αλλά και από χαλκό, άργυρο και χρυσό, από τις Κυκλάδες και την περιοχή της Πομπηίας μιλούν για την ανάγκη του ανθρώπου να στολίζεται και να γοητεύει, να ξεχωρίζει, συνδέοντας έτσι, μέσω των πολύτιμων αντικειμένων, τους αρχαίους κατόχους τους με τους σύγχρονους θεατές.













Στην έκθεση παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά κοσμήματα από τις Κυκλάδες, σε μια ιστορική γραμμή που εκτείνεται σε βάθος 7 χιλιετιών. Από τα νεολιθικά κοσμήματα της 6ης χιλιετίας π.Χ. έως τη δεκαετία του 1970, η ιστορία τους ανιχνεύεται μέσα από 230 εκθέματα που προέρχονται από 19 διαφορετικά Κυκλαδονήσια: Αμοργό, Άνδρο, Δεσποτικό, Δήλο, Θήρα, Ίο, Κέα, Κίμωλο, Κύθνο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρήνεια, Σάλιαγκο, Σίφνο, Σύρο, Σχοινούσα και Τήνο.











Η συζήτηση αυτή και η συνέκθεση ελληνικών και ιταλικών αντικειμένων γίνεται στη Μεγάλη Παλαίστρα, σε ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Πομπηίας, που υποδέχεται κάθε χρόνο 4.000.000 επισκέπτες.







Διάρκεια έκθεσης: 10 Μαϊου – 5 Αυγούστου 2019

Εγκαίνια: 9 Μαϊου, 17:00 Μουσειογραφικός σχεδιασμός: Στέλιος Κόης . Φωτισμός: Ελευθερία Ντεκώ.