SIFF 2019: Εργαστείτε μαζί μας / Work with us

Το “Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματoγράφου Σύρου 2019” θα πραγματοποιηθεί από 16 μέχρι και 21 Ιουλίου 2019 στην Ερμούπολη και σε άλλες τοποθεσίες στο νησί της Σύρου.





Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το φεστιβάλ προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης, όπως και θέσεις εθελοντικής απασχόλησης.





μέχρι και τις 15 Μαΐου 2019. Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ . Δεχόμαστε αιτήσεις συμμετοχής





SIFF 2019 will take place from July 16-21 2019, presenting six days of film, performances and other events across Hermoupolis and the island of Syros.





In collaboration with the Stavros Niarchos Foundation, SIFF offers two types of involvement: paid internship positions and general volunteer positions.





due May 15, 2019. See HERE for information. Applications are

