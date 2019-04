“Let’s do it Greece” 2019

Σε ρυθμούς “Let’s do it Greece” κινείται η Σύρος, συμμετέχοντας και φέτος στο μεγάλο πανελλαδικό, εθελοντικό - περιβαλλοντικό πρόγραμμα, και φιλοδοξεί να κάνει δυναμική την παρουσία της, μιας και έχουν προγραμματιστεί πολλές και ποικίλες δράσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Συντονιστής του προγράμματος είναι και φέτος ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα το “Let’s do it Greece” και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δαπανών.





Συνολικά, στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 2000 δράσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και στη Σύρο, όμως, η συμμετοχή θα είναι μεγάλη, αφού το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη Σχολική Εβδομάδα Περιβάλλοντος, από 1 έως τις 5 Απριλίου 2019, στην οποία συμμετέχουν το 1ο Γυμνάσιο Σύρου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης, 5ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης, Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου και Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Γεώργιος».





Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί σειρά περιβαλλοντικών δράσεων σε διάφορα σημεία του νησιού (παραλίες και κοινόχρηστοι χώροι), στις οποίες θα συμμετέχουν Τοπικοί Σύλλογοι, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και εθελοντές δημότες. Για φέτος το επίκεντρο των δράσεων θα είναι η μεγάλη δενδροφύτευση, 700 δενδρυλλίων και θάμνων, στην περιοχή Μέγας Γιαλός και συγκεκριμένα στην Κατασκήνωση Ν.Ε.Ο.Σ. (Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου). Διοργανωτές της δράσης, η οποία θα ξεκινήσει στις 09:30, είναι ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Σύρου, ο Ροταριανός Όμιλος Ερμουπόλεως, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σύρου, με τη στήριξη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.





Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες και τις ώρες των δράσεων του “Let’s do it Greece» στην Σύρο στην ιστοσελίδα: http://letsdoitgreece.org/map/

Γραφείο Τύπου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης