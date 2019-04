15ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου (14-26.7.2019)

Η εμφάνιση της Pan-European Philharmonia από τη Βαρσοβία είναι δυνατή λόγω της γενναιόδωρης στήριξης του Ινστιτούτου Schwarz του Μονάχου, Γερμανία.

ΔΡΩΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Εκπαιδευτική παράσταση για παιδιά με σκηνές και άριες από όπερα, με ελληνικό κείμενο από νέους Έλληνες καλλιτέχνες «Το τρένο της Όπερας»

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2019

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει στις 15 Απριλίου, 2019 στο Θέατρο Απόλλων και διαδικτυακά στο www.ticketservices.gr

KELSEY BOESCHE, ΣκηνοθεσίαΚείμενο και παραγωγή της Eilana Lappalainen,Γενικής & Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Greek Opera Studio«Kick-Off του Φεστιβάλ»Εισφορές για τους καλλιτέχνες του Greek Opera Studio και τις υποτροφίες, δεκτές.Θα σερβίρονται αναψυκτικά.Προσκεκλημένες χορωδίες από την Αμερική παρουσιάζουν «a cappella» μουσικήThe Continuo Arts Symphonic Chorus, Westfield, NJ (Candace Wicke, Διεύθυνση)Cantemus Women's Choir, Kingsport, TN (Patricia Denmark, Διεύθυνση)Asheville Choral Society Collective, Asheville, NC (Melodie Galloway, Διεύθυνση)Οι καλλιτέχνες του Greek Opera Studio ερμηνεύουν γνωστά μιούζικαλ «Another opening, another show» Γνωστές αγαπημένες μελωδίεςΈναρξη του 15ου Ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Αιγαίου«Τιμώντας τον Mozart και τον Beethoven και δύο εμβληματικά Αριστουργήματα»Pan-European Philharmonia της ΒαρσοβίαςMOZART: Ρέκβιεμ σε Ρε Ελάσσονα, K. 626Με χορωδίες από την Αμερική και την ΕλλάδαThe Continuo Arts Symphonic Chorus, Westfield, NJ (Candace Wicke, Διεύθυνση)University of Nevada of Reno, NV (Paul Torkelson, Διεύθυνση)Cantemus Women's Choir, Kingsport, TN (Patricia Denmark, Διεύθυνση)Asheville Choral Society Collective, Asheville, NC (Melodie Galloway, Διεύθυνση)Καλλιτεχνήματα από το Κερατσίνι, Ελλάδα (Μαρία Μιχαλοπούλου, Διεύθυνση)Academia-Athens Youth Choir, Ελλάδα (Νίκος Μαλιάρας, Διεύθυνση)BEETHOVEN: Συμφωνία αρ. 7, σε Λα Μείζονα, έργο 92BEETHOVEN: Overture to Fidelio, Op. 72PETER TIBORIS, Μαέστρος«Ένας μεγαλειώδης και θριαμβευτικός τρόπος για να ανοίξουμε την 15η ιστορική μας επετειακή σεζόν!!»Pan-European Philharmonia της ΒαρσοβίαςPETER TIBORIS, Μουσικός ΔιευθυντήςΘέατρο Απόλλων / Παρουσίαση της Όπερας του ΦεστιβάλEILANA LAPPALAINEN, Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Παραγωγών ΌπεραςSTRAUSS: «Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ» (έκδοση του 1916)Μία απολαυστική κωμωδία του μεγάλου εκπροσώπου του 20ου αιώνα, Richard StraussGIOVANNI PACOR, ΜαέστροςDETLEF SOELTER, ΣκηνοθεσίαJENS HUEBNER, Σκηνογραφία«Μια βραδιά εξαιρετικής μουσικής και θεάτρου»«Η ιδιοφυία του Μότσαρτ»Pan-European Philharmonia της ΒαρσοβίαςPETER TIBORIS, Μουσικός ΔιευθυντήςMOZART: Συμφωνία Αρ. 40 σε Σολ Ελάσσονα, K. 550MOZART: Ρέκβιεμ σε Ρε Ελάσσονα, K. 626BEETHOVEN: Overture to Fidelio, Op. 72Με χορωδίες από την Αμερική και την ΕλλάδαPETER TIBORIS, ΜαέστροςDonizetti: «Το Ελιξήριο του Έρωτα»Μια παράσταση για τα παιδιά της Σύρου και τους γονείς τουςΣυντετμημένη παράσταση 75 λεπτώνΑπό τους καλλιτέχνες του Greek Opera Studio.ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΑΣ, ΠιάνοPan-European Philharmonia της ΒαρσοβίαςPETER TIBORIS, Μουσικός ΔιευθυντήςΘέατρο Απόλλων / Παρουσίαση της Όπερας του ΦεστιβάλEILANA LAPPALAINEN, Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Παραγωγών ΌπεραςSTRAUSS: «Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ» (έκδοση του 1916)Μία απολαυστική κωμωδία του μεγάλου εκπροσώπου του 20ου αιώνα, Richard StraussGIOVANNI PACOR, ΜαέστροςDETLEF SOELTER, ΣκηνοθεσίαJENS HUEBNER, Σκηνογραφία«Μια βραδιά εξαιρετικής μουσικής και θεάτρου»Pan-European Philharmonia της ΒαρσοβίαςPETER TIBORIS, Μουσικός Διευθυντής«Κύκλος Spotlight»DAN FORREST: Jubilate Deo (Ελληνική Πρεμιέρα)CANDACE WICKE, Μαέστρος (Ντεμπούτο στο Φεστιβάλ)Με προσκεκλημένες χορωδίες από την ΑμερικήThe Continuo Arts Symphonic Chorus, Summit, NJ (Candace Wicke, Διεύθυνση)University of Nevada of Reno, NV (Paul Torkelson, Διεύθυνση)Cantemus Women's Choir of Kingsport, TN (Patricia Denmark, Διεύθυνση)Asheville Choral Society Collective, NC (Melodie Galloway, Διεύθυνση)BEETHOVEN: Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα Αρ. 1 σε Ντο Μείζονα, έργο 15ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Πιάνο (Ντεμπούτο στο Φεστιβάλ)PETER TIBORIS, Μαέστρος«Συναυλία στο Ηλιοβασίλεμα»Με χορωδίες από την Αμερική και την Ελλάδα σε έργα a cappellaThe Continuo Arts Symphonic Chorus, Westfield, NJ (Candace Wicke, Διεύθυνση)Cantemus Women's Choir, Kingsport, TN (Patricia Denmark, Διεύθυνση)Asheville Choral Society Collective, Asheville, NC (Melodie Galloway, Διεύθυνση)Μεικτή χορωδία του Μουσικού Συλλόγου της Σύρου, Ελλάδα (Ιωάννης Αργυρίου, Διεύθυνση)Pan-European Philharmonia της ΒαρσοβίαςPETER TIBORIS, Μουσικός ΔιευθυντήςΘέατρο Απόλλων / Παρουσίαση της Όπερας του ΦεστιβάλEILANA LAPPALAINEN, Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Παραγωγών ΌπεραςSTRAUSS: «Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ» (έκδοση του 1916)Μία απολαυστική κωμωδία του μεγάλου εκπροσώπου του 20ου αιώνα, Richard StraussGIOVANNI PACOR, ΜαέστροςDETLEF SOELTER, ΣκηνοθεσίαJENS HUEBNER, Σκηνογραφία«Μια βραδιά εξαιρετικής μουσικής και θεάτρου»Pan-European Philharmonia της ΒαρσοβίαςPETER TIBORIS, Μουσικός Διευθυντής«Βραδιά Μπετόβεν - Η ιδιοφυία του 19ου αιώνα»BEETHOVEN: Εισαγωγή Κοριολανος, έργο 62BEETHOVEN: Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα Αρ. 1 σε Ντο Μείζονα, έργο 15ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠιάνοΒΕΕTHOVEN: Συμφωνία αρ. 7 σε Λα Μείζονα, έργο 92BEETHOVEN: Overture to Fidelio, Op. 72PETER TIBORIS, ΜαέστροςPan-European Philharmonia της ΒαρσοβίαςPETER TIBORIS, Μουσικός ΔιευθυντήςΘέατρο Απόλλων / Παρουσίαση της Όπερας του ΦεστιβάλEILANA LAPPALAINEN, Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Παραγωγών ΌπεραςSTRAUSS: «Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ» (έκδοση του 1916)Μία απολαυστική κωμωδία του μεγάλου εκπροσώπου του 20ου αιώνα, Richard StraussGIOVANNI PACOR, ΜαέστροςDETLEF SOELTER, ΣκηνοθεσίαJENS HUEBNER, Σκηνογραφία«Μια βραδιά εξαιρετικής μουσικής και θεάτρου»Δεν θα πραγματοποιηθεί παράσταση«Βραδιά Γερμανικού τραγουδιού και Ελληνικού κλασσικού τραγουδιού του 20ου αιώνα»Καλλιτέχνες του Greek Opera Studio και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες του Φεστιβάλ EILANA LAPPALAINEN, Γενική και Καλλιτεχνική ΔιευθύντριαDONIZETTI: Το ελιξήριο του ΈρωταΠαρουσίαση του Greek Opera StudioEILANA LAPPALAINEN, Γενική και Μουσική ΔιευθύντριαMICHAEL SIEBEL, σκηνοθεσίαΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΑΣ, ΠιάνοΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΝΑΔΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: «Irlandalus»Παρουσιάζοντας το «Darash»Μια έννοια που ενισχύει την ιδέα της σύνδεσης σύγχρονης και αρχαίας μουσικής βασισμένη σε μουσικές της Μεσογείου.Οι καλλιτέχνες:PABLO GONZALEZ COBO, Ιρλανδικό Μπουζούκι και Πολίτικο ΛαούτοJUAN CABELLO DONAYRE, Βιολί και ΛύραJUAN ANTONIO RODRiGUEZ, Κλαρινέτο, Καβάλι, Ιρλανδικό Φλάουτο, Γκάιντα και ΣφυρίχτραJORGE PARADA CASTELLANO, Κιθάρες, Μαντολίνο και ΜάντολαJUANA RODRiGUEZ LARRETA, Χορός και Κρουστά: Αιγυπτιακή Νταρμπούκα, Μπεντίρ, Καχόν Φλαμένκο«Το Φινάλε του Φεστιβάλ»Γκαλά Όπερας του Greek Opera StudioEILANA LAPPALAINEN, Γενική και Καλλιτεχνική ΔιευθύντριαMARIOS KAZAS, ΠιάνοPAVLOS KORDIS, Πιάνο---------------------