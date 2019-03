ΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Η Ιστορία του Ρεμπέτικου / SNF Dialogues: The History of Rebetiko

For the first time DIALOGUES are traveling. On March 27th 2019 , we embark for Syros, the birthplace of Markos Vamvakaris, on a retrospective journey on the history of rebetiko.

Τoν Μάρτιο οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ κάνουν ένα ταξίδι-αναδρομή στην ιστορία του ρεμπέτικου. Μουσικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και τεχνίτες μουσικών οργάνων συζητούν για τις ρίζες και την επιρροή που άσκησε το ρεμπέτικο στην παγκόσμια μουσική σκηνή, την κοινωνιολογική του αξία, την αργοπορημένη απενοχοποίησή του καθώς και τα πολιτισμικά στοιχεία που μετέφερε από άκρη σ’ άκρη του πλανήτη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2019.

Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ για πρώτη φορά ταξιδεύουν και περνούν τη μέρα τους στη Σύρο, γενέτειρα του σπουδαίου Μάρκου Βαμβακάρη. Θα ακολουθήσουν σύντομα λεπτομέρειες αναφορικά με τον ακριβή τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τη μεταφορά και την πρόσβαση.

Oι ομιλητές στην εκδήλωση είναι οι:

Τη συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και με το κοινό συντονίζει η δημοσιογράφος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Άννα – Κύνθια Μπουσδούκου.

Mετά το τέλος της συζήτησης θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή ρεμπέτικη μουσική.

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό και η συμμετοχή εξασφαλίζεται με ηλεκτρονική εγγραφή και με σειρά προτεραιότητας.





Η εκδήλωση θα μεταθοδεί ζωντανά μέσα από τον ιστότοπο του ΙΣΝ, στο www.SNF.org/live και το οπτικοακουστικό και ηχητικό αρχείο είναι, στη συνέχεια, διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΙΣΝ.





















In the March installment of the DIALOGUES series, we embark on a retrospective journey on the history of rebetiko. Musicians, academics, and craftsmen of musical instruments discuss the roots and influence of rebetiko in the world music scene, its sociological value, its stigmatization and relatively recent destigmatization, as well as the cultural trends that have transported it across the globe. The event will take place on March 27 2019.





This time DIALOGUES travel to Syros, birthplace of Markos Vamvakaris, a leading figure in the rebetiko movement. Additional information will soon follow on the exact location where the event will take place.





Speakers to the event include:

Stavros Xarchakos , Composer

, Composer Dimitris Mistakidis , Musician – Teacher, School of Arts, Department of Traditional Music, University of Ioannina

, Musician – Teacher, School of Arts, Department of Traditional Music, University of Ioannina Giorgos Kokkonis , Assistant Professor, Department of Traditional Music, TEI Epirus

, Assistant Professor, Department of Traditional Music, TEI Epirus Karolos Tsakirian , Luthier

, Luthier Tanya Veanous Tsakirian, Luthier





The discussion between the speakers and the public will be coordinated by journalist and iMEdD Managing Director Anna-Kynthia Bousdoukou.





The event is free and open to the public. Participants must pre-register online, on a first-come first-serve basis.