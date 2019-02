Ρεσιτάλ Πιάνου με τη Miriam Grosman στο θέατρο "Απόλλων"

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης μαζί με την Πρεσβεία της Βραζιλίας συνδιοργανώνουν Ρεσιτάλ Πιάνου με τη Miriam Grosman, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 20.30 στο θέατρο "Απόλλων" στην Ερμούπολη.









Το πρόγραμμα MÚSICA NO MUSEU (ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ) ξεκίνησε το 1997, αρχικά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, και ως σήμερα έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Βραζιλία. Πρόκειται για τη βραζιλιάνικη εκδοχή σειράς εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα μεγαλύτερα μουσεία διεθνώς: στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, στο Γκουγκενχάιμ, στο Λούβρο, στο Μουσείο Πικάσο, στο Μουσείο της Μονμάρτης, στο Γκουλμπένκιαν, στο Μουσείο του Πράδο κτλ., τα οποία, πέρα από τις κύριες δραστηριότητές τους, μετατρέπονται σε βήμα για τη μουσική, η οποία συνδέει τις οπτικές τέχνες με τον εκάστοτε χώρο, έχοντας ως αποτέλεσμα μια σαφή συνεισφορά στον πολιτιστικό πλούτο. Στο πλαίσιο της διεθνούς εκδοχής του προγράμματος έχουν διοργανωθεί και πραγματοποιηθεί συναυλίες σε όλες τις ηπείρους: σε διάφορες πόλεις στην Πορτογαλία, καθώς και σε Ισπανία, Γαλλία, Τσέχικη Δημοκρατία και Αυστρία (Ευρώπη), στο Μαρόκο (Αφρική), στις Ηνωμένες Πολιτείες (Β. Αμερική), στη Χιλή και την Αργεντινή (Ν. Αμερική), στην Ινδία και το Βιετνάμ (Ασία) και στην Αυστραλία (Ωκεανία), πάντοτε φέρνοντας στο εξωτερικό τη μουσική και τους μουσικούς της Βραζιλίας. Στο πρόγραμμα έχει απονεμηθεί η διάκριση του Τάγματος της Πολιτιστικής Αξίας, το Cultura Viva της UNESCO, Βραβεία Ποιότητας Λατινικής Αμερικής και το Χρυσό Δελφίνι μεταξύ άλλων.





ΜΙΡΙΑΜ ΓΚΡΟΣΜΑΝ: Μόνιμη Καθηγήτρια στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Σχολή Μουσικών Σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το ίδιο Ίδρυμα καθώς και Διδακτορικού στις Μουσικές Σπουδές από το Καθολικό Πανεπιστήμιο Αμερικής στην Ουάσινγκτον. Η κα Γκρόσμαν παραδίδει master class ενώ παράλληλα συμμετέχει σε συνέδρια, φεστιβάλ και σεμινάρια, εστιάζοντας σε διδακτικές και ερμηνευτικές πτυχές του πιάνου. Παράλληλα με τη διδασκαλία, συνεχίζει την καλλιτεχνική της δραστηριότητα ως σόλο πιανίστρια και πιανίστρια μουσικής δωματίου, με παραστάσεις σε πολλές πόλεις στη Βραζιλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Αυστρία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες (στο πλαίσιο του προγράμματος Música no Museu έχει εμφανιστεί στην Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Βραζιλία). Συμμετέχει στο Τρίο Φρανσίσκο Μινιόν, ηχογραφήσεις του οποίου συμπεριλαμβάνουν δύο μη δημοσιευμένα τρίο για φλάουτο, τσέλο και πιάνο του ομώνυμου συνθέτη. Οι κριτικές είναι διθυραμβικές, μεταξύ άλλων και από το περιοδικό Diapason Magazine, που απέδωσε στο άλμπουμ τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία, με 5 διαπασών. Το ρεπερτόριο της κας Γκρόσμαν είναι εκλεκτικό και ποικίλο, ενώ τελευταία η έμφαση δίδεται στην διάδοση της βραζιλιάνικης μουσικής τόσο σε συναυλίες όσο και σε ηχογραφήσεις, με πρώτες εκτελέσεις αρκετών συνθετών.

ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ / ΠΙΑΝΟ ΣΟΛΟ ΜΙΡΙΑΜ ΓΚΡΟΣΜΑΝ FRANCISCO MIGNONE (1897-1986) Il Neige Encore (Still Snowing) OSCAR LORENZO FERNÁNDEZ (1897-1948) Três Estudos em Forma de Sonatina (Three studies in a form of sonatina) CAMARGO GUARNIERI (1907-1993) Dança Negra (Black Dance) ERNESTO NAZARETH (1863-1934) Odeon (Odeon Movie Theatre) RICARDO TACUCHIAN (1939) Ernesto Nazareth no Cinema Odeon (Ernesto Nazareth in the Odeon Movie Theatre) ROBERTO SANTORO (1966) Allegro Agreste (Wild Allegro) HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959) Choros nº5 – Alma Brasileira (Brazilian Soul); Bachiana Brasileira nº4: (Brazilian Bachiana # 4); Prelúdio (Introdução) (Introduction); Coral (Canto do Sertão) (Song of a Jungle); Ária (Cantiga); Dança (Miudinho) (Dance) CLAUDIO SANTORO (1919-1989) Toccata (Toccata)