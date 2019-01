ΣΙΝΕΜΑ: The Holy Mountain

Η Κινηματογραφική ομάδα των φοιτητών/τριών του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, παρουσιάζει την ταινία "The Holy Mountain" την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 στο αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου Σύρου (Κωνσταντινουπόλεως 2) και ώρα 21:15.

ΥΠΟΘΕΣΗ: Ένας κλέφτης ξεφαντώνει στους δρόμους παρέα μ' έναν χωρίς χέρια ή πόδια νάνο φίλο του, όταν μαθαίνει για κάποιον αλχημιστή, ο οποίος μετατρέπει περιττώματα σε χρυσάφι. Ανεβαίνει στον πύργο του αλχημιστή για να τον γνωρίσει, κι εκείνος τον παίρνει υπό την προστασία του, δείχνοντας του το πραγματικό του σχέδιο.

Μαζί με τους επτά πιο πλούσιους και διεφθαρμένους ανθρώπους του κόσμου, θα τον οδηγήσει μαζί του σ' ένα πνευματικό ταξίδι στο Ιερό Βουνό. Μια ταινία υπερβατικής αναζήτησης, η οποία γυρίστηκε μ' ένα καστ ηθοποιών που σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφτεί... έπρεπε πριν τα γυρίσματα να υποβληθεί σε μυστικιστική εκπαίδευση με στόχο τη φώτιση.

Από τις προκλητικές χρήσεις των χριστιανικών συμβόλων, μέχρι τους περίτεχνα αποτυπωμένους κόσμους που αντιστοιχούν στις κυρίαρχες εκφράσεις της ανθρώπινης διαφθοράς, κι από τη δύσκολα ανεκτή βία μιας μαζικής σφαγής, μέχρι την αποκάλυψη του βουνού με τα αρχέγονα μυστικά, το "Ιερό Βουνό" (The Holy Mountain) αποτελεί ένα σουρεαλιστικό έπος αντάξιο της φήμης του δημιουργού.

Η ταινία «The Holy Mountain», αποτελεί την τρίτη μεγάλου μήκους δημιουργία του Αλεχάντρο Γιοντορόφσκι, με τον καλλιτέχνη να αναλαμβάνει κι εδώ τον ρόλο του πρωταγωνιστή, του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου."

Η προβολή της ταινίας γίνεται στα πλαίσια της πρωτοτυποποίησης μιας υπηρεσίας στο Studio 7γ και έχει σκοπό να αποτελέσει έμπνευση, έναυσμα ή ερέθισμα για δημιουργούς όλων των τομέων.

Ηθοποιοί: Αλεχάντρο Χοδορόφσκι / The Alchemist, Ζαμίρα Σόντερς / The Written Woman, Juan Ferrara / Fon, Horácio Salinas / The Thief, Άνα ντι Σέιντ / The ProstituteΗμερομηνία κυκλοφορίας στο σινεμά: 29 Νοεμβρίου 1973 (ΗΠΑ)Σκηνοθέτης: Αλεχάντρο ΧοδορόφσκιΠροϋπολογισμός: 750.000 USDΓλώσσες: Αγγλική γλώσσα, Ισπανική γλώσσαΠαραγωγοί: Αλεχάντρο Χοδορόφσκι, Roberto Viskin