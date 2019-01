2ος Κύκλος μαθημάτων Feldenkrais 2018-2019 με τη Βάσω Γιαννακοπούλου

Η Βάσω Γιαννακοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Ξεκίνησε τις σπουδές της το 1980 στη σχολή χορού της Δ. Γρηγοριάδου, συνέχισε στο φυτώριο της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (K.Σ.Ο.Τ) και αποφοίτησε από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών. Είναι Feldenkrais Practitioner (4ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αθήνας / Ruty Bar) και έχει ολοκληρώσει σπουδές Ρεφλεξολογίας (2ετής εκπαίδευση / Natural Health science)

Παραδίδει ομαδικά και ατομικά μαθήματα της μεθόδου Feldenkrais και σεμινάρια κίνησης-σύγχρονου χορού σε ενήλικες και παιδιά στη Σύρο, Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί με χορογράφους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μεταξύ αυτών Simone Sandroni, Ιωάννα Πορτόλου, MaximeHeppner, Φώτη Νικολάου, Μαρία Τσουβαλά, James De Silva, Μαριέλα Νέστορα,Maxime Heppner, Snejana Premus, Αναστασία Λύρα κ.α.

To 2003 παρουσίασε την πρώτη της χορογραφική δουλειά με τίτλο «NightMirror» με την οποία έλαβε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αθήνας.

Το 2004 ίδρυσε μαζί με τον φωτιστή Τάσο Παλαιορούτα την ομάδα χορού Νταλίκα. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε θέατρα και Διεθνή Φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Συνεργάσθηκε με τον Δ. Παπαϊωάννου στην χορογραφική ομάδα των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 και τελετής έναρξης των Πρώτων Ευρωπαϊκών Αγώνων Μπακού/Αζερμπαϊτζάν 2015.

Έχει επιμεληθεί την κίνηση σε θεατρικές παραστάσεις και εικαστικά δρώμενα σε συνεργασία με σκηνοθέτες μεταξύ αυτών: Α. Κοκκίνου / παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών 2007, Pequod Δ. Ξανθόπουλος - Α. Παπαθεμελή / 2010 - παραγωγή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 2012, D. Olbrychski, Γ. Μαυραγάνη, Θ. Κυριακό / Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Ν. Φώσκολου κ.α

Είναι ιδρυτικό μέλος του "Συνδέσμου Χορού" (2010) με τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει σειρά από δράσεις στο θέατρο Eμπρός καθώς και τα χορογραφικά εργαστήρια "7+1" Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (2011), "9+1" Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (2012 - 2013 - 2015), Ηράκλειο (2013 - 2014), "On the Road" Φεστιβάλ χορού Καλαμάτας (2014), "Domino" Κινητήρας (2015), "Rapidly becoming" Φεστιβάλ Αθηνών (2017).

Το 2018 εργάστηκε ως βοηθός χορογράφου της Μ. Μέγα για την παραγωγή "Trapped" / Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και χορογράφησε τους σπουδαστές της επαγγελματικής σχολής "Ακτίνα" παρουσιάζοντας το έργο "Flutter" στο Σύγχρονο θέατρο.

Για το 2018 - 2019 επιχορηγήθηκε από το ΥΠΠΟ για την καινούρια της παραγωγή την οποία θα παρουσιάσει μέσα στο 2019.