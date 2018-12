“Βlog your heritage – Unblock the Past, Share for the Future” για μαθητές ΕΠΑΛ

H δράση «BLOG YOUR HERITAGE - Unblock the Past, Share for the Future», αποτελεί μια από τις εμβληματικές δράσεις του ΕΕΠΚ 2018 που απευθύνεται σε μαθητές δέκα Επαγγελματικών Λυκείων για τη δημιουργία - διαχείριση ιστολογίων (blogs), με σημείο αναφοράς την τοπική πολιτιστική κληρονομιά στη διαχρονική και ευρωπαϊκή της διάσταση.





Με όχημα τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τη χρήση του διαδικτύου το νεανικό κοινό θα έλθει σε επαφή με την ιστορία του τόπου του, τα υλικά τεκμήρια, την άυλη κληρονομιά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Η δράση θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη των τριών καλύτερων ιστολογίων από όλα όσα θα αναπτυχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.





Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη της θεμελιώδους και πολύπλευρης σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ευρωπαϊκή κοινωνία, υπό το πρίσμα των σοβαρών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κοινότητα σήμερα. Ο κύριος στόχος του εορτασμού του ΕΕΠΚ 2018 είναι να προωθήσει την αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ως κοινού πόρου, να ευαισθητοποιήσει τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με την κοινή τους ιστορία και τις κοινές αξίες τους.