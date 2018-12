Christmas Gluhwein Bazaar

Τα μαγαζιά της πάνω γειτονιάς- 1900, Materia Memoria, Chrisanthi Zarari, Kriari, Avant Garden, Kycllada και Φύσις - σας καλούν για ένα ζεστό χριστουγεννιάτικο κρασί !!





Μαζί με τις γεύσεις και τις μυρωδιές θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε υπέροχα, ιδιαίτερα και καλαίσθητα Χριστουγεννιάτικα δώρα. Ειδικά για την μέρα του Bazaar θα υπάρξουν εκπτώσεις και προσφορές.





Οι γιορτές ήρθαν, ας ρίξουμε λίγο αστρόσκονη και ας πιούμε παρέα την πρώτη γουλιά!





The upper market stores -1900, Materia Memoria, Chrisanthi Zarari, Kriari, Avant Garden Kycllada and Φύσις- invite you at our Christmas Bazaar. Special and elegant Gifts on sale! Holidays have already begun, come and have your first sip of wine with us!





Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 | Ώρα: 15.00 - 20.00