ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΑΣ: Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει

ΥΠΟΘΕΣΗ: Στη νέα Mary Poppins της Disney, η Emily Blunt (The Girl on the Train, Into the Woods) είναι η τέλεια νταντά με τις μοναδικές μαγικές ικανότητες, η οποία μπορεί να μεταμορφώσει μια βαρετή δουλειά σε μια αξέχαστη, φανταστική περιπέτεια. Σε αυτό το ολοκαίνουριο σίκουελ, γεμάτο φρεσκάδα αλλά και πιστό στο πνεύμα της πρώτης ταινίας, η Mary Poppins επιστρέφει για να βοηθήσει τη νέα γενιά της οικογένειας Banks να ξαναβρεί τη χαρά και την αδιαμφισβήτητη μαγεία της ζωής μετά από μια απώλεια. Η αινιγματική νταντά καταφτάνει παρέα με το φίλο της τον Jack (ο Lin-Manuel Miranda της Vaiana), έναν αισιόδοξο φανοκόρο που φέρνει φως -και ζωή- στους δρόμους του Λονδίνου.









Πε 3/1/2019 | 19:30 (Υπότιτλοι)Πα 4/1/2019 | 19:30 (Υπότιτλοι)Σα 5/1/2019 | 17:00 (Μεταγλωτισμένο) και 19:30 (Υπότιτλοι)Κυ 6/1/2019 | 17:00 (Μεταγλωτισμένο) και 19:30 (Υπότιτλοι)Δε 7/1/2019 | 19:30 (Υπότιτλοι)Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠ ΜΑΡΣΑΛΣενάριο: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΓΚΙΗθοποιοί: ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥΛΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΕΜΙΛΙ ΜΟΡΤΙΜΕΡ, ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΛΑΝΣΜΠΕΡΙ, ΝΤΙΚ ΒΑΝ ΝΤΑΪΚ, ΜΠΕΝ ΓΟΥΙΣΟ, ΛΙΝ-ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΙΡΑΝΤΑΔιάρκεια: 130 λεπτάΠρεμιέρα: Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018Χρονολογία παραγωγής: 2017Είδος ταινίας: ΦΑΝΤΑΣΙΑΣΧώρα παραγωγής: ΗΠΑΚαταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ--------Καραολή και Δημητρίου 1, ΕρμούποληΤηλ.: 2281082313