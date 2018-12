Λειτουργικές & Πνευματικές Εκδηλώσεις για τον Εορτασμό του Αγίου Νικολάου

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β' προσκαλεί τον φιλευσεβή λαό της Σύρου και τους τα πρώτα φέροντες της νήσου να παρακολουθήσουν τις Λειτουργικές Εκδηλώσεις επί τη Πανσυριανή Εορτή του Πολιούχου Σύρου και Εφόρου των Ναυτιλλομένων Αγιου Νικολάου, κατά το εξής Πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

6.30 μ.μ.: Μέγας Εόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, μετά το πέρας του οποίου θα ψαλεί Παράκληση υπέρ των Ναυτικών.

ΠΕΜΠΤΗ, 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

08.45 π.μ.: Έναρξη της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β'

10.45: π.μ.: Πάνδημη Λιτανεία της ιεράς Εικόνος και του αποτμήματος εκ των τιμίων Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, κατά τα ειωθότα, επικεφαλής έχουσα τη Φιλαρμονική του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, το Λύκειο Ελληνίδων, Σπουδαστές της Α.Ε.Ν. Σύρου, Προσκόπους και Μαθητές, η οποία θα ακολουθήσει την εξής πορεία: Αγιος Νικόλαος - Θέατρο Απόλλων - Πλατεία Μιαούλη, όπου θα αναπεμφθεί δέηση υπέρ των ναυτιλλομένων - οδός Ερμού - Ακτή Πέτρου Ράλλη - Πλατεία Κανάρη, όπου θα ριφθούν στέφανα στη θάλασσα στη μνήμη των πνιγέντων ναυτικών από τον Μητροπολίτη Δωρόθεο Β', τον Εκπρόσωπο της Κυβερνήσεως και τον Πρόεδρο των Απομάχων Ναυτικών, ενώ πλοία του Λιμενικού Σώματος, του Ναυτικού Ομίλου, του ΝΕΩΡΙΟΥ και των Αλιέων θα αποδίδουν τιμές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟρθροςΑρχιερατική ΧοροστασίαΕπιστροφή στον Ιερό Ναό, διά της οδού Θυμάτων Σπερχειού.Ανδρική Χορωδία Ι. Ν. Αγίου Νικολάου, υπό τη διεύθυνση του κ. Ιωάννη Αργυρίου• Κανόνα πίστεως...• Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β'Συριανό Καλλιτεχνικό σχήμα Trio del Arte, και αποτελείται από τους:• Γιώργο Κριωνά, κιθάρα• Αλέξανδρο Γκέλια, βιολί• Στέλλα Γιαλόγλου, πιάνο1. Canon in D, J. Pachelbel2. Palladio, K. Jenkins3. The Swan, C. Saint-Saens4. Sarabande, G.F. Handel5. Aria Cantilena, H. Villa-Lobos6. Cinema Paradiso, E. Morricone7. Κλέφτικος, Ν. ΣκαλκώταςΧορωδία του Καθεδρικού Ναού Αγίου Νικολάου υπό τη διεύθυνση του κ. Ιωάννη Αργυρίου• Συριανά Κάλαντα• Φήμη Σεβασμιωτάτου