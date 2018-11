Σεμινάριο Φωνητικής με την Φιόνα Λαμπρίδη

Η Fiona Λαμπρίδη είναι γερμανικής καταγωγής γεννημένη στην Ελλάδα.

Αναγνωρισμένη δραματική σοπράνο, με μεγάλη εμπειρία διδασκαλική αλλά και σολιστική ως ερμηνεύτρια κλασσικού ρεπερτορίου, αλλά και ως ερμηνεύτρια της blues-pop-rock μουσικής.

Σπούδασε κλασικό τραγούδι με τον μπάσο Γιώργο Παππά.

Πήρε δίπλωμα με Άριστα παμψηφεί και Α΄ βραβείο στο Κλασσικό Ωδείο Χολαργού με την μέτζο – σοπράνο Rositsa Τroeva.

Έχει δουλέψει με τους διεθνούς φήμης καλλιτέχνες Ghena Dimitrova και Rudolf Knoll.

Έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς και υπήρξε μέλος της κριτικής Επιτροπής των Καλλιτεχνικών Μαθητικών Αγώνων.

Τραγούδησε με την Cristiana Jordan στην Γερμανική Σχολή Αθηνών, στην παράσταση «Δύο Γυναίκες, Δύο Ευρωπαίες, Μια φωνή».

Το ρεπερτόριο της στην όπερα περιλαμβάνει ρόλους όπως: Leonora (La Forza del Destino), Turandot, Aida, Santuzza (Cavalleria Rusticana).

Η αφοσίωσή της στο λυρικό τραγούδι, δεν την εμπόδισε να διακριθεί και σε άλλα είδη μουσικής (blues, rock, soul). Υπήρξε lead singer στη Blues band «Tube a Bassa».

To 2017 παρακολούθησε στο ΜΕΤ School του Λονδίνου κύκλο μαθημάτων με αντικείμενο το screen acting ενώ παράλληλα έκανε μαθήματα υποκριτικής και performing με τον βραβευμένο σουηδό σκηνοθέτη Jonas Grimas.

Συμμετείχε σε δύο δίσκους world – fusion, κάνοντας τα φωνητικά.

Το 2002 – «Visionary World» και το 2004 «Hyperfly» του Albert Παναγιωτόπουλου και από το 2010 ιδρυτικό μέλος των Altribe ως lead singer και συνθέτρια τραγουδιών του σχήματος.

Με τους Altribe έχει κυκλοφορήσει συνολικά πέντε album και singles.

[2011 «Το θαύμα» FM Records, 2012 single «Φεύγω ολο πιο μακριά» Warner Music, 2014 «Aphrodisiac» AAP, 2016 «Spooky Train» Cultural Action/EMSE, 2017 single «Too late to come back» , 2018 «You heal my heart» Cultural Action/EMSE]

Από το 2017 παρουσιάζει το προσωπικό της solo project FIONA. Κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο solo album με τραγούδια που έχει συνθέσει η ίδια, αλλά και σε συνεργασία με τον Albert Παναγιωτόπουλο, σε παραγωγή και ενορχήστρωση του γνωστού drummer/συνθέτη/παραγωγού Νίκου Αντύπα γνωστού από τους Socrates και τις συνεργασίες του με την Χάρις Αλεξίου, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Sting κ.α.

Διδάσκει κλασικό και σύγχρονο τραγούδι από το 2004 και έχει παρουσιάσει σεμινάρια σε Ωδεία και Χορωδίες σε όλη την Ελλάδα.

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ:FIONA'S INFO