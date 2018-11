Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά 6-10 χρόνων από τη "σοφία της παράδοσης"

Εικαστικά Εργαστήρια για παιδιά 6-10 χρόνων, παραδίδει "η σοφία της παράδοσης" κάθε Τετάρτη 4.15-5.15 μ.μ. στη Λέσχη Ποσειδωνίας.



Έναρξη 9 Ιανουαρίου 2019





Τα παιδιά θα πειραματιστούν και θα δημιουργήσουν με μια ποικιλία από τεχνικές και υλικά. Τα εργαστήρια θα πλαισιώνονται από βατά, παιδικά μαθήματα ιστορίας της τέχνης, πάντα τραβόντας έμπνευση από τον κεντρικό μας άξονα, την Ελληνική μας παράδοση.





Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εικαστικο στο τηλ. 6973729273.





Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν από την Εικαστικό και Εκπαιδευτικό Αϊλιν Μπότσφορντ - Βελισσαροπούλου.





Η Αϊλιν Μπότσφορντ - Βελισσαροπούλου (Eileen Botsford) είναι εικαστικός - Public Artist και εκπαιδευτικός με καταγωγή από τη Σύρο.





Κατέχει Μεταπτυχιακό - Master in Fine Art από το Slade School of Fine Art και BAhons in Public Art από το Chelsea College of Fine Art. Μετά από 11 χρόνια φοίτησης και δουλειάς στο Λονδίνο γύρισε στην Ελλάδα και παράλληλα με την καριέρα της ως εικαστικός δουλεύει απο το 2007 στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (GCE & BTEC - Pearson), σε στενή συνεργασία με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ´Χωρίς Σύνορα' του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νίαρχος, στο εκπαιδευτικό προγραμμα υποτρόφων 'Έλα Μαζί μας´του Ιδρύματος Ωνάση, το πρόγραμμα επανένταξης και εκπαίδευσης προσφύγων και μεταναστών Άλεφ του Δικτύου Μέλισσα, καθώς και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Documenta 14 'Telling Works'.





Σήμερα στην Σύρο, στον χώρο της εικαστικής εκπαίδευσης, η Αϊλιν συντονίζει και διδάσκει στο Δίκτυο Εικαστικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Σύρου, του οποίου είναι εμπνεύστρια.