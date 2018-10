«Τα παιδιά του Ανέμου» στο θέατρο «Απόλλων»

Στο πλαίσιο της Δράσης «Syros Laser Class Camp – Sailing on Three Seas» του Ε.Π Erasmus (+) Sport Action ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου προβάλλει το ντοκιμαντέρ «Τα παιδιά του ανέμου» (Champions of the wind), διάρκειας 60 min στο θέατρο «Απόλλων» την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου και ώρα 20.00.





Θα προηγηθεί καλωσόρισμα στις φιλοξενούμενες ευρωπαϊκές αποστολές με ένα σύντομο «οδοιπορικό της Σύρου» διάρκειας 15-20 min.



Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και η είσοδος ελεύθερη.





Ο Ν.Ο. Σύρου απευθύνει κάλεσμα στους νέους να γνωρίσουν το άθλημα της Ιστιοπλοΐας «μέσα από τα μάτια» και τις προσπάθειες των πρωταθλητών μας.

O N.O Σύρου ευχαριστεί θερμά το Τμήμα Πολιτισμού & Τουρισμού και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την παραχώρηση του ιστορικού μας θεάτρου.





Το χθες και το σήμερα της ελληνικής ιστιοπλοΐας συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ του χαρισματικού κινηματογραφιστή Παύλου Τριποδάκη με τίτλο "Τα παιδιά του ανέμου".





Ο Τριποδάκης και το συνεργείο του ακολούθησαν επί πέντε μήνες τα μέλη της εθνικής ιστιοπλοΐας. Κατέγραψε την καθημερινότητα τους, τον κόπο τους, τα παράπονα τους και βέβαια τις πολλές επιτυχίες που έχουν έρθει σε αυτό το διάστημα.





Πρωταγωνιστής στο ντοκιμαντέρ είναι ο μικρός Γαρύφαλλος. Ρωτάει "εγώ μπορώ να βγω παγκόσμιος πρωταθλητής;". "Αν είσαι δυνατός στην ψυχή, όλα θα έρθουν", είναι η απάντηση που παίρνει.





Ο Τριποδάκης είχε δημιουργήσει αίσθηση με το ντοκιμαντέρ για την ολυμπιακή ομάδα του Σότσι τον Φεβρουάριο του 2014. Είχε τιμηθεί από την ΕΟΕ.





"Γυρίζοντας “τα παιδιά του ανέμου” αιφνιδιάστηκα πολύ όταν διαπίστωσα πως η Ελληνική ανοργανωσιά και δυσλειτουργία υπάρχει ακόμα και στην ιστιοπλοΐα, στη χώρα δηλαδή που προσφέρεται απλόχερα για το άθλημα αυτό. Αντίθετα, το κορυφαίο επίπεδο των Ελλήνων αθλητών δείχνει μια άλλη εικόνα. Αυτή η σύγκρουση μεταξύ ανοργανωσιάς και κορυφαίου επιπέδου ήταν για εμένα το κίνητρο για να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ. Με το ξεκίνημα των γυρισμάτων άρχισα να νιώθω σαν ομάδα διάσωσης. Η κάμερα στα μάτια των πρωταθλητών έμοιαζε με φωτοβολίδα ελπίδας. Πράγματι φτιάξαμε κάτι μαζί με σπάνια εκρηκτικά υλικά όπως αυτά της θυσίας, της αμέτρητης προσπάθειας και της αρετής. Την ταινία στολίζει ο μικρός Γαρύφαλλος που αντίθετα από το θέλημα των γονιών του θέλει να αρχίσει ιστιοπλοΐα καθώς και ο Αντώνης Μπουγιούρης που μιλά για την αγαπημένη του Εθνική Ομάδα Ιστιοπλοΐας. Τελικά αυτό που φτιάχτηκε στο τέλος δεν ήταν φωτοβολίδα ελπίδας αλλά πυροτέχνημα χαράς, έμπνευσης και αφύπνισης." - Παύλος Τριποδάκης