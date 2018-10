Το Animasyros στις Ημέρες Ελληνικού Κινηματογράφου | Πράγα 18-20.10.2018

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα, σε συνεργασία με την Εθνική Ταινιοθήκη της Τσεχίας, παρουσιάζει τις πρώτες Ημέρες Ελληνικού Κινηματογράφου στην Πράγα, 18-20 Οκτωβρίου 2018. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού ετήσιου ραντεβού του ελληνικού σινεμά σε μια από τις κινηματογραφικές πρωτεύουσες του κόσμου.





H εκδήλωση που προγραμματίστηκε να συμπέσει με την επέτειο 100 ετών από την ίδρυση της Τσεχοσλοβακίας, περιλαμβάνει την προβολή τεσσάρων ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους καθώς και επτά μικρού μήκους ταινίες κινουμένων σχεδίων Eλλήνων δημιουργών, με την επιμέλεια του Animasyros Διεθνούς Φεστιβάλ + Αγοράς Κινουμένων Σχεδίων.





Επιπλέον προγραμματίζεται, ένα masterclass στο University of New York in Prague με θέμα την Κινηματογραφική παραγωγή στις χώρες της Μεσογείου την εποχή της κρίσης, από την καταξιωμένη Ελληνίδα σκηνοθέτιδα και παραγωγό, Στέλλα Θεοδωράκη.





Με την ευκαιρία της πρωτοβουλίας αυτής, ο πρέσβης της Ελλάδος στην Τσεχία, Ευθύμιος Ευθυμιάδης, ανέφερε: «σκοπός μας είναι αυτό το Φεστιβάλ να εξελιχθεί σε θεσμό, που θα συνιστά ακόμα ένα ισχυρό βήμα στην επικοινωνία ανάμεσα σε Έλληνες και Τσέχους: δύο λαούς με βαθείς ιστορικούς δεσμούς και υφιστάμενους πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας».





Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

Επίσημη έναρξη20.00 – 22.00 Η Τελευταία Παραλία 118'22.00 - 23.00 Q & A με την παραγωγό Στέλλα Θεοδωράκη (Η Τελευταία Παραλία)15.00 – 16:30 Masterclass: Κινηματογραφική παραγωγή στις χώρες της Μεσογείου την εποχή της κρίσης, Στέλλα ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, σκηνοθέτις – παραγωγός17.00 – 18.00 Παρουσίαση: Animasyros, ένα τοπικό φεστιβάλ νεανικής οπτικοακουστικής κουλτούρας, Βασίλης ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ, πρόεδρος Animasyros18.00 - 18.45 #GreekAnimationRocks: Επιλογή ελληνικών ταινιών animation μικρού μήκους I19.00 – 20.45 Ακαδημία Πλάτωνος 103'21.00 – 22.40 Attenberg 97'19.30 – 20.45 #GreekAnimationRocks: Επιλογή ελληνικών ταινιών animation μικρού μήκους II21.00 – 22.55 Ο Γιος της Σοφίας 111'Φωτογραφίες και υλικό σε υψηλή ανάλυση θα βρείτε εδώ.Περισσότερες πληροφορίες:GoOut.czBartolomějská 291/11, 110 00 Staré Město,Londýnská 41, 120 00 Praha 2