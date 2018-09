Εικαστικά Εργαστήρια στη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης «Η Τέχνη της Γυναίκας»

«Η Τέχνη της Γυναίκας»

Εικαστικά Εργαστήρια στη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης

με την Εικαστικό Eileen Botsford - Βελισσαροπούλου

Τετάρτες 10.30 π.μ. - 12 μ.μ.,

Πρώτο εργαστήρι 7 Νοεμβρίου!

Νοέμβριος 2018 - Ιούνιος 2019





Συνδρομή €25 τον μήνα με κάλυψη βασικών υλικών.

Τα εργαστήρια θα διεξάγονται στα Ελληνικά, για συμμετέχοντες που δεν κατέχουν τα Ελληνικά θα υπάρχει μετάφραση στα Αγγλικά. Ανοιχτά σε γυναίκες και άντρες.

Ένα τρίπτυχο πρότζεκτ συνεργασίας με τη Βαρδάκειο Σχολή, με την "Άγκυρα" Σύλλογος Γυναικών Ναυτικών Σύρου & ΔΕΕΠΣ και το Δίκτυο Μελίσσα στην Αθήνα.





Community Art πρόγραμμα το οποίο έχει σκοπό μέσω των εικαστικών τεχνών, να δώσει την ευκαιρία κυρίως σε γυναίκες, να εκφραστούν προσεγγίζοντας θέματα όπως:

Όλα τα τελικά έργα θα εκτεθούν στην Αθήνα και στη Σύρο σε μορφή τελικής έκθεσης και κάποια κατόπιν συνεννόησης θα δωρηθούν σε κέντρα υγείας και πολιτιστικά κέντρα.

Facebook: The Art of the Woman www.facebook.com/theartofthewoman -Ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία-Θηλυκότητα και ανδρισμός / στερεότυπα-Μητρότητα-Μητρότητα μόνη-Μητρικά αισθήματα-Η γυναίκα και η ηλικία-Η δύναμη της γυναίκαςΤα παραπάνω θέματα θα πλαισιώνονται με ομιλίες ιστορίας τέχνης και συζητήσεις.Τεχνικές που θα προσεγγίσουμε:-Ελεύθερο σχέδιο-“Τυφλό” σχεδιο-Κολάζ-Χαρακτική με λινόλεουμ-Τυπογραφία με λινόλεουμ-Ζωγραφική σε καμβά-Πορτρέτα-Αυτοπροσωπογραφία-Public Art-Site-specific Art-Intervention Art-Mixed media-Ψηφιακή τέχνη-Βίντεο-Βίντεο μοντάζ-Ομαδικά πρότζεκτ και έργα