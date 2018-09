ΟΜΙΛΙΑ: Bitcoin and Open Blockchains - The Future of Money is Open, Borderless, Neutral

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων έχει την χαρά να ανακοινώσει την παρουσία του Ανδρέα Αντωνόπουλου (“Bitcoin and Open Blockchains: The Future of Money is Open, Borderless, Neutral”. Toέχει την χαρά να ανακοινώσει την παρουσία του https://antonopoulos.com/ ) για μια ομιλία με τίτλο:





Ο κ. Αντωνόπουλος είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους αναλυτές στον χώρο του Bitcoin και των ανοιχτών (open) Blockchains σε διεθνές επίπεδο. Με εκατοντάδες ομιλίες, άρθρα, συνεντεύξεις καθώς και 4 δημοφιλή βιβλία στο ενεργητικό του, ο Ανδρέας είναι γνωστός τόσο για τις τεχνικές του γνώσεις, όσο και για την ικανότητά του να αναλύει με κατανοητό τρόπο το ανατρεπτικό αυτό φαινόμενο και ιδιαίτερα τις πολυσχιδείς κοινωνικές προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται.





Η ομιλία του στο τμήμα μας θα επικεντρωθεί σε αυτά τα θέματα καθώς και στον ρόλο που θα παίξει το design σε αυτή την εξέλιξη. Ζητήσαμε από τον ίδιο να μας προϊδεάσει, και μας έστειλε την παρακάτω παράγραφο σαν περιγραφή της ομιλίας του.





The future of money is private, neutral, global, digital and open. Bitcoin is the 5th major revolution in money, money of the Internet. But more than that, bitcoin and open blockchains are the Internet of Money, the next generation of the Internet itself. What role will design play in this new evolution of money and how will people relate to money that has no physical form?





Να σημειώσουμε πως η ομιλία θα διεξαχθεί στα αγγλικά και απευθύνεται στους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διάρκεια θα είναι 45 λεπτά με επιπλέον 45 λεπτά διαθέσιμα για ερωτήσεις και απαντήσεις, και θα λάβει χώρα στην αίθουσα Παναγούλη του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις 18.00. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (first come - first served).