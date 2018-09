Προβολές - Εργαστήρια - Πάρτι | Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο... Animasyros 11

Animasyros 11 Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων

Powered by Onassis Culture

26 – 30 Σεπτεμβρίου 2018 - Σύρος





#animasyros11



--------------------------

Mη χάσετε το Σάββατο 29.09

“On Happiness Road” | Βραβείο Κοινού

Για πρώτη φορά, φέτος και οι μικροί θεατές του Φεστιβάλ μπορούν να ψηφίσουν για τα Bραβεία Κοινού! Ανάμεσα στις υυποψηφιότητες και η ταϊβανέζικη ταινία μεγάλου μήκους «On Happiness Road», που θα προβληθεί στο πλαίσιο του αφιερώματος “School Life: Ταινίες animation με θέμα το σχολικό περιβάλλον & την εκπαίδευση”, το Σάββατο 29.09 στις 10.00 το πρωί στον Κινηματογράφο Παλλάς. Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αφιέρωμα: Onasseas – The Salty Stories

Στις 17.00 στο Θέατρο Απόλλων

Το ειδικό αφιέρωμα Onasseas – The Salty Stories σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση / Onassis Foundation. Εμπνευσμένο από τη δύναμη της θάλασσας να γεννά ιστορίες, πραγματικές και φανταστικές, με τα αλμυρά νερά της να αποτελούν και το σημείο έναρξης του Ιδρύματος Ωνάση, - αφού ο Αριστοτέλης Ωνάσης ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με τη θαλάσσια ζωή και την οικονομία της Ελλάδας, τη ναυτιλία-, η κύρια θεματική του αφιερώματος διατρέχει το ρόλο της θάλασσας σε σημαντικές στιγμές της ζωής του ανθρώπου μέσα από 11 ξεχωριστές ταινίες μικρού μήκους. Το Αφιέρωμα προβλήθηκε και στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση κατά τη διάρκεια της πρώτης Athens Animation Agora.

Ελληνικό Πανόραμα

Στις 18.00 στον Κινηματογράφο Παλλάς

Το ελληνικό τμήμα φέτος δείχνει μια σκηνή σε διαρκή άνοδο και πλήρως εναρμονισμένη στα διεθνή στάνταρ. Το πρόγραμμα του περιέχει ταινίες με σημαντικές διακρίσεις όπως την σπουδαστική “From the Same Thread” σε συνεπιμέλεια των Antonia Piña, Lorène Friesenbichler, Rucha Dhayarkar και Φαίδρα Δεριζιώτη που πρόσφατα συμμετείχε σε ένα από τα πιο σημαντικά animation events, το Φεστιβάλ της Χιροσίμα, και το “How Are You Today?” της ομογενούς Sophie Markatatos. Και οι δύο αυτές ταινίες διακρίθηκαν στη φετινή απονομή των ετήσιων βραβείων "Στράτος Στασινός" της ASIFA HELLAS.

«ΤΗΕΟΧ» του Γ. Νικόπουλου

Στις 20.00, στον Κινηματογράφο Παλλάς, την μεγάλου μήκους του Γιώργου Νικόπουλου «THEOX», που διεκδικεί το Βραβείο Κοινού του Φεστιβάλ. Πρόκειται για μια ταινία που ξεκίνησε από την Αγορά του Animasyros και μετά την πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, έχει διαγράψει σημαντική πορεία με βραβεύσεις σε διεθνή φεστιβάλ. Επιστρέφει στην Ερμούπολη συστήνοντας έναν από τους ραγδαία ανερχόμενους δημιουργούς του πειραματικού κινηματογράφου, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.





Το Πάρτι της Κυβέλης powered by #EuandMe

Το Σάββατο βράδυ μετά τις 22.30, στην ομορφότερη ταράτσα της Ερμούπολης, στο Ινστιτούτο Κυβέλη θα γίνει το καθιερωμένο πάρτι της Κυβέλης, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Τη μουσική θα επιλέγει ο διευθυντής του Pepper 96.6, Γιώργος Μουχταρίδης.

*Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, το πάρτι θα μεταφερθεί σε κλειστό χώρο που θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του www.animasyros.gr & στο facebook.

Mη χάσετε την Κυριακή 30.09

K.ID.S – Προβολές για παιδιά

Συνεχίζεται το πρόγραμμα K.ID.S για τους μικρούς μας φίλους (και όχι μόνο) με μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο, όπως το αγαπημένο «Belly Flop» από την Νότια Αφρική και πολλά άλλα. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες εφαρμοσμένες τεχνικές αλλά και διαφορετικές κουλτούρες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Gatta Cenerentola | Διαγωνιστικό Τμήμα – Βραβείο Κοινού

Στις 11.00, στον Κινηματογράφο Παλλάς, την ταινία "Gatta Cenerentola" των I. Cappiello, D. Sansone, M. Guarnieri, A. Rak. Μια εναλλακτική εξιστόρηση της Σταχτοπούτας σε sci-fi ναπολιτάνικο στυλ που έκανε πρεμιέρα στην 74η Biennale για να ταξιδέψει - ξεπερνώντας κάθε καιρική πρόγνωση - μέχρι το Animasyros 11, διεκδικώντας την ψήφο του κοινού για το Διαγωνιστικό Τμήμα Μεγάλου Μήκους.

70 Χρόνια Ισραήλ – Εθνικό Αφιέρωμα

Στις 18.00 στο Θέατρο Απόλλων, σε συνεργασία με το Moonfash - ένα πλήρες portal για το animation – θα παρουσιαστεί η αφρόκρεμα του σύγχρονου Ισραηλινού Animation, όπως το “Another World” παρουσία της βραβευμένης στο Animasyros 9, σκηνοθέτιδας Tal Kantor.





Τελετή Λήξης Animasyros 11 & Απονομή Βραβείων

Σας περιμένουμε, στις 20.00 στο Θέατρο Απόλλων, στην Τελετή Λήξης της 11ης διοργάνωσης του Animasyros, της μεγαλύτερης γιορτής του Animation στην Ελλάδα!

--------------------------

--------------------------

Διοργάνωση:

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού

Συνδιοργανωτές

Δήμος Σύρου – Ερμούπολης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα





Powered by Onassis Culture





Με τη συγχρηματοδότηση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ 2014-2020





Με την υποστήριξη

Βουλή των Ελλήνων

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμου

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης

ΕΚΟΜΕ

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου





Υπό την αιγίδα

Πρεσβεία Αλβανίας

Πρεσβεία Ισραήλ

ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ





Υποστηρικτές

Αντιπροσωπεία της Ταϊπέι στην Ελλάδα

Πρεσβεία Αργεντινής

Πρεσβεία Ιρλανδίας

Πρεσβεία Νορβηγίας

Πρεσβεία Ρουμανίας

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Μορφωτικό Κέντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν





Χορηγοί

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ζylo Eyewear

Ferryhopper

Μπύρα Νήσος

Purple Sheep

Aegean Herbs

Οινοποιείο Σύρου

Λουκούμια Συκουτρή

Κομμωτήριο Franca

Μακρυωνίτης Ο.Ε.

Αλικη Λεονταρίτη

Sekavar S.A.

Sekavin S.A.

Κεραμική Αυλή - Ανθοπωλείο

Ντάνος Bakery & Pastries

Ψυκτεμπορική – Ρούσσος Μ. & Υιοί Ο.Ε.





Εκπαιδευτικοί συνεργάτες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

AKTO





Θεσμικοί συνεργάτες

Δήμος Θήρας

Δήμος Ιητών

Δήμος Κιμώλου

Δήμος Σικίνου

Δήμος Φολεγάνδρου

ΔΑΠΠΟΣ

Εθνική Λυρική Σκηνή

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Ίνστιτούτο Κυβέλη





Δημιουργικοί συνεργάτες

Albanian National Centre of Cinematography

Α+C Studios

Athens Pride

CIFEJ

Cube 11 – Graphic Design

Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου

Hundred Worlds

Mazinnov

Mixer Productions

NLP Greece

United We Fly

View Studio

Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φοίνικα «ο Φοίνικας Σύρου»

ΚΔΑΠ -ΜεΑ Σύρου Ερμούπολης

ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση

Κέντρο Ζωής

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης- Ελευσίνα 2021

Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδωνίας «Ο Ποσειδών»

Εθνικό Κέντρο Κωφών

Αnimattikon

Anima Brussels

Annecy international Animation Festival

Thessaloniki Animation Festival

Taratsa Film Festival

Monstra

KLIK

AIFF

Tehran International Animation Festival

Animateka

Golden Kuker

Animedu Taiwan





Υποστηρικτής ταχυδρομικών υπηρεσιών

Ελληνικά Ταχυδρομεία





Πάγιος χορηγός ακτοπλοϊκών μεταφορών

Blue Star Ferries





ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΤ | ΕΡΤ 3 | Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 | Kosmos 93.6 | Φωνής της Ελλάδας | ΕΡΤ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΡΤ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΚΑΙ ΤV | ΣΚΑΙ 100,3 | PEPPER | EMPNEUSI 107 FM | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | LIFO | ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ | SERIOUS | flix.gr | popaganda.gr | Debop.gr | culturenow.gr | allaboutfestivals.gr | cyclades24.gr | myaegean.gr





Γραφείο Τύπου:

press@animasyros.gr

Ελένη Τεμπονέρα | Μ: 6944240376 | Ε: eleni.temponera@gmail.com





Δείτε το making of του Animasyros 10: https://vimeo.com/242257755

Animasyros @ facebook, twitter, instagram, vimeo

hashtag: #animasyros11





--------------------------





Φέτος, για τρίτη φορά στην ιστορία του, ο θεσμός «Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων», φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα τη σχολική εκπαίδευση. Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν:

• Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας,

• Στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση,

• Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και

• Στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ).





Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Το φεστιβάλ παρά τον Ξενοφώντα και τον Ζορμπά, συνεχίζει τις δράσεις του, με μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα αλλά με μεγάλη χαρά! Πέρα από τις καλές και πολλές προβολές, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές ομάδες προχωρούν, με κάθε ομάδα να ετοιμάζει πυρετωδώς τα βίντεο που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης Illustrasyros στην Βίλα Τσιροπινα.