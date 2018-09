Animasyros 11 - Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ! (26-30.9.2018)

Το ελληνικό τμήμα φέτος δείχνει μια σκηνή σε διαρκή άνοδο και πλήρως εναρμονισμένη στα διεθνή στάνταρ. Το πρόγραμμα του περιέχει ταινίες με σημαντικές διακρίσεις όπως την σπουδαστική “From the Same Thread” σε συνεπιμέλεια των Antonia Piña, Lorène Friesenbichler, Rucha Dhayarkar και Φαίδρα Δεριζιώτη που πρόσφατα συμμετείχε σε ένα από τα πιο σημαντικά animation events, το Φεστιβάλ της Χιροσίμα, και το “How Are You Today?” της ομογενούς Sophie Markatatos. Και οι δύο αυτές ταινίες διακρίθηκαν στη φετινή απονομή των ετήσιων βραβείων "Στράτος Στασινός" της ASIFA HELLAS. Οι ταινίες αυτές μαζί με όλα τις υπόλοιπες ελληνόφωνες ταινίες που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ θα διαγωνιστούν για το χρηματικό Βραβείο της Καλύτερης Ελληνόφωνης ταινίας που αθλοθετεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για τρίτη συνεχόμενη έκδοση του Φεστιβάλ.