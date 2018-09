1η Athens Animation Agora - Animasyros11 @ Stegi

Animasyros 11 Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων

26 - 30 Σεπτεμβρίου 2018 | Σύρος

Athens Αnimation Agora (3A)

Μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης &

Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής

22-24 Σεπτεμβρίου 2018

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Athens Animation Agora: Ό,τι κινείται στον πλανήτη animation.

Το απόλυτο τριήμερο δικτύωσης και καινοτομίας για όσους δραστηριοποιούνται

στον χώρο του animation, καλλιτεχνικά ή εμπορικά.

Σημαντικοί εκπρόσωποι της παγκόσμιας σκηνής Animation έρχονται στην πρώτη Αγορά Κινουμένων Σχεδίων της Αθήνας και αναλύουν στο ελληνικό κοινό καίρια θέματα της καλλιτεχνικής,

της εκπαιδευτικής και της εμπορικής διάστασης του κλάδου της εμψύχωσης.

Πρεμιέρες σημαντικών ταινιών, ένα ειδικό αφιέρωμα σε συνεργασία με το Onassis Culture και το επίσημο pre – festival event ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της Athens Αnimation Agora (3A).

Δήλωση συμμετοχής στις δράσεις της 3Α

έως τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στο athensoffice@animasyros.gr

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3A εδώ.

Το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων powered by Onassis Culture, ένα από τα 20 σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων παγκοσμίως, επεκτείνει το δυναμικό τμήμα της Αγοράς και εγκαινιάζει την πρώτη Athens Animation Agora, από τις 22 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, παρουσιάζοντας μία σειρά ομιλιών, διαλέξεων καθώς και προβολών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

To Ίδρυμα Ωνάση βρίσκεται για μια ακόμη χρονιά κοντά στο Animasyros, καθώς επιδιώκει απροσδόκητες συναντήσεις, ενδιαφέρεται για τη νέα πραγματικότητα του animated κινηματογράφου, στοχεύει στην απελευθέρωση δυνάμεων των δημιουργών.

Η Athens Animation Agora αποτελεί μία τριήμερη εκδήλωση με συζητήσεις, παρουσιάσεις και διαλέξεις για τους επαγγελματίες και τους σπουδαστές του κλάδου της εμψύχωσης (animation), λειτουργώντας ως ένας τόπος επαφής του κλάδου σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και στοχεύοντας στη δημιουργία ευκαιριών συμπαραγωγής. Δημιουργοί, παραγωγοί, εκπρόσωποι φορέων κύρους και επαγγελματίες από κορυφαία στούντιο κινουμένων σχεδίων από όλον τον κόσμο έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα και παρουσιάζουν ορθές πρακτικές πάνω σε θεματικές που καλύπτουν την καλλιτεχνική, την εκπαιδευτική και την εμπορική διάσταση του animation ως ανεξάρτητου τομέα της δημιουργικής οικονομίας και του οπτικοακουστικού πολιτισμού. Μεταξύ των ξένων ομιλητών είναι η Samira Haddi, Sales Manager στο MIP Market των Καννών, η Laure Goasguen της γαλλικής Miyu Distribution καθώς και ο Isaac Gaido Daniel της Autour de Minuit αλλά και ο Τσέχος Martin Kotik της Rolling Pictures, η Karin Vanderydt εκπρόσωπος της Anima Brussels, η Anne Brotot της Ecole MoPA, η Nancy Denney Phelps και η Nora El Bekri, εκπρόσωπος του TV Paint. Από την πρώτη 3Α δε θα μπορούσαν να λείψουν και εκπρόσωποι των σημαντικότερων φορέων και οργανισμών της Ελλάδας, όπως η Άννα Ευσταθίου από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, η Ελίνα Ροϊνιώτη Επικεφαλής του Athens Games Festival, ο Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης Διευθυντής του Hellas Film του Ε.Κ.Κ., οι ακαδημαϊκοί Ελένη Μούρη (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), Παναγιώτης Κυριακουλάκος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και Παναγιώτης Ιωσηφέλλης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), και η Λίνα Μανωλοπούλου, εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

εντατικό εργαστήριο pitching με τίτλο "How to pitch", σε επτά (7) επιλεγμένα project (δείτε τα Tunde Volleonbroek, γνωστή στο χώρο για το πολύπλευρο έργο της ως δημιουργός, συνιδρυτής του Studio Pupil, βασικό μέλος του Προγράμματος του KLIK Amsterdam Animation Festival, συντάκτρια του Cartoon Brew και μέλος του ΔΣ των Ευρωπαϊκών Βραβείων Animation - Emile Awards. Μέσω του εργαστηρίου αυτού στόχος είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν σε μια αποτελεσματική και σε περιορισμένο χρόνο παρουσίαση των υπό εξέλιξη παραγωγών animation σε διανομείς και άλλους εκπροσώπους της κινηματογραφικής αγοράς. Τα τρία (3) καλύτερα project θα ταξιδέψουν μέχρι τη Σύρο και θα παρουσιαστούν στο Pitching Forum της Αγοράς στο φετινό Φεστιβάλ. Το πρόγραμμα της 3Α περιλαμβάνει και ένα διήμερομε τίτλο, σε επτά (7) επιλεγμένα project (δείτε τα εδώ ), υπό τη διεύθυνση της, γνωστή στο χώρο για το πολύπλευρο έργο της ως δημιουργός, συνιδρυτής του Studio Pupil, βασικό μέλος του Προγράμματος του KLIK Amsterdam Animation Festival, συντάκτρια του Cartoon Brew και μέλος του ΔΣ των Ευρωπαϊκών Βραβείων Animation - Emile Awards. Μέσω του εργαστηρίου αυτού στόχος είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν σε μια αποτελεσματική και σε περιορισμένο χρόνο παρουσίαση των υπό εξέλιξη παραγωγών animation σε διανομείς και άλλους εκπροσώπους της κινηματογραφικής αγοράς. Τα τρία (3) καλύτερα project θα ταξιδέψουν μέχρι τη Σύρο και θα παρουσιαστούν στο Pitching Forum της Αγοράς στο φετινό Φεστιβάλ.

Καθημερινά, η 3Α ολοκληρώνεται με την προβολή επιλεγμένων ταινιών animation, μεταξύ των οποίων το υποψήφιο για Όσκαρ, «Breadwinner» της Nora Twomey του στούντιο Cartoon Saloon σε παραγωγή της Angelina Jolie και παρουσία του Τεχνικού Διευθυντή Mark Mullery (22.09), καθώς και το «Harvie and the Magic Museum» των Martin Kotík & Inna Evlannikova (23.09).

Στο πλαίσιο της 3Α θα παρουσιαστεί και το ειδικό αφιέρωμα Onasseas – The Salty Stories (24.09), σε συνεργασία με το Onassis Culture. Εμπνευσμένο από τη δύναμη της θάλασσας να γεννά ιστορίες, πραγματικές και φανταστικές, με τα αλμυρά νερά της να αποτελούν και το σημείο έναρξης του Ιδρύματος Ωνάση, - αφού ο Αριστοτέλης Ωνάσης ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με τη θαλάσσια ζωή και την οικονομία της Ελλάδας, τη ναυτιλία-, η κύρια θεματική του αφιερώματος διατρέχει το ρόλο της θάλασσας σε σημαντικές στιγμές της ζωής του ανθρώπου μέσα από 11 ξεχωριστές ταινίες μικρού μήκους.

Αντί αποχαιρετισμού, το τριήμερο κορυφώνεται το απόγευμα της Δευτέρας 24 Σεπτεμβρίου, με το καθιερωμένο Animasyros pre-festival event, την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του Animasyros 11 Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων powered by Onassis Culture που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, στο νησί της Σύρου.

Διαδικασία Συμμετοχής στην 3Α

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, με θέμα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ATHENS ANIMATION AGORA», δηλώνοντας την ημέρα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και συμπληρώνοντας απαραίτητα τις παρακάτω πληροφορίες. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις της Athens Animation Agora μπορούν να στείλουν email στο athensoffice@animasyros.gr , έως τη, με θέμα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ATHENS ANIMATION AGORA», δηλώνοντας την ημέρα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και συμπληρώνοντας απαραίτητα τις παρακάτω πληροφορίες.

Η είσοδος στις προβολές είναι ελεύθερη, με την επίδειξη Δελτίου Εισόδου. Τα Δελτία Εισόδου θα διανέμονται στην είσοδο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, καθημερινά, μία ώρα πριν την έναρξη της προβολής και μέχρι εξαντλήσεώς τους. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.





Η πρώτη Athens Animation Agora αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής & του Animasyros Διεθνούς Φεστιβάλ + Αγοράς Κινουμένων Σχεδίων powered by Onassis Culture και υλοποιείται με την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, του Γαλλοελληνικού Δικτύου Καινοτομίας Mazinnov, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Athens Animation Agora

Διοργάνωση:

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού





Δείτε το making of του Animasyros 10: https://vimeo.com/242257755

Φέτος, για τρίτη φορά στην ιστορία του, ο θεσμός «Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων», φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα τη σχολική εκπαίδευση. Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν:

· Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας,

· Στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση,

· Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και

· Στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ).

Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

