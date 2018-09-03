Χειμερινά δρομολόγια Mini Bus από 3.9.2018

Ενημερώνουμε τους δημότες, τους κατοίκους, τους επισκέπτες του νησιού μας, όπως και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι τα χειμερινά δρομολόγια 2018 της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας των Mini Bus θα ισχύουν από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και διαμορφώνονται όπως βλέπετε παρακάτω:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Καθημερινές
Ισχύουν από Δευτέρα 3-9-2018
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06:40
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07:20
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08:15
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08:45
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09:20
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10:00
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10:40
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11:20
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12:00
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12:40
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13:15
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13:45
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14:20
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15:20
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16:20
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17:20
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17:55
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18:40
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19:20
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20:00
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21:00
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21:40
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7:00
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07:50
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08:30
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09:00
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09:40
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10:20
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11:00
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11:40
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12:20
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13:00
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13:30
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14:05
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14:40
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15:40
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16:40
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17:40
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18:20
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19:00
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19:40
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20:40
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21:15
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22:00
Σάββατο
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08:15
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08:45
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09:20
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10:00
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10:40
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11:20
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12:00
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12:40
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13:10
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13:50
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14:20
Β) ΔΟΞΑ – ΛΙΜΑΝΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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08:30
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09:00
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09:40
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10:20
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11:00
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11:40
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12:20
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13:00
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13:30
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14:05
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14:40
Τις Κυριακές δε θα εκτελούνται δρομολόγια.
Γ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΛΑΚΙΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ κ.λ.π.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
(Καθημερινές από Δευτέρα έως και Σάββατο)
07:25 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ- ΝΕΑΠΟΛΗ(Εκτός Σαββάτου)
08:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
09:30 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
10:00 ΑΓΟΡΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΚΑΜΙΝΙΑ –ΑΓΟΡΑ
11:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
12:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ(Εκτός Σαββάτου)
13:00 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
14:30 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ
15:10 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ(Εκτός Σαββάτου)
18:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ(Εκτός Σαββάτου)
19:30 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ(Εκτός Σαββάτου)
20:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ(Εκτός Σαββάτου)
21:15 ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ(Εκτός Σαββάτου)
Τα δρομολόγια των 8:00, 12:00 15:10 19:30
δεν θα μεταβαίνουν στην εκκλησία της Ανάστασης.
Τις Κυριακές δε θα εκτελούνται δρομολόγια.
Δ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Καθημερινές Δευτέρα έως Σάββατο
8.30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
10:30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
12:30 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ- ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
14:00 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
18:45 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
(Εκτός Σαββάτου)
20:45 ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ
(Εκτός Σαββάτου)
Τις Κυριακές δε θα εκτελούνται δρομολόγια.
Γραφείο Επικοινωνίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης