ΕΚΘΕΣΗ: Θέσεις | Ευμορφία Κατουμά

Η Μόρφη Κατουμά (1981), έχει σπουδάσει στο τμήμα Καλών Τεχνών του University of Newcastle upon Tyne (BA Hons: Fine Arts 2004) και Μουσειολογία (ΜΑ Ηons: Museums Studies 2005) του International Centre of Heritage and Cultural Studies του University of Newcastle upon Tyne (U.K). Έχει διδάξει Ζωγραφική στο Κέντρο Τεχνών Πλάκα στο τμήμα του Foundation της Σχολής. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στη Hatton Gallery του Newcastle upon Tyne, στο Πνευματικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, και στο Χώρο Τέχνης Παπαδάκη.

Στην ζωγραφική ενότητα "Θέσεις", η ζωγράφος ενδιαφέρεται να αναπαραστήσει και να αποδώσει την ατμοσφαιρικότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που έχουν βαθειά χαραχτεί στο υποσυνείδητο. Χώροι που γίνονται καταφύγια αλλά και δωμάτια που κάποιος ησυχάζει, που βρίσκει αλλά και χάνει τον εαυτό του. Στα έργα διαφαίνονται εικόνες εσωτερικότητας και περισυλλογής που αφηγούνται την μνήμη και την αναπόληση σε μια διαδρομή φωτός και χρωμάτων.