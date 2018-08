Η Πέππα το Γουρουνάκι στη Σύρο

Το “Όνειρο της Πέππα” είναι ένα σύγχρονο παραμύθι με τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών από τη ομώνυμη επιτυχημένη σειρά Peppa the Pig μεταφερμένη στην Ελληνική πραγματικότητα. Το έργο πραγματεύεται τη δύναμη του ονείρου στην τρυφερή παιδική ηλικία και την πραγματοποίηση του μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης και αγάπης στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, καθηλώνοντας τους μικρούς θεατές με ευφάνταστη μυθοπλασία και θεατρική γλώσσα.



Η Πέππα το Γουρουνάκι, ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η μαμά Γουρουνίτσα, ο Τζορτζ, η Μαντάμ Γαζέλα, η Σούζυ Προβατίνα και η Ρεβέκκα Κουνέλη σας περιμένουν να ζήσετε μαζί τους το « Όνειρο της Πέππα», ένα σύγχρονο παραμύθι με τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών.

Διάρκεια Παράστασης: 1 ώρα και 15 λεπτά με το διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων: 12€ | 10€ (προπώληση)

Πληροφορίες στο 6987 089 778 | Ώρες: 9:30π.μ.- 2:00μ.μ. & 5:30 -10:00μ.μ.

Μουσική (ενορχήστρωση και σύνθεση): Αντώνης Ανέστης (COSMO)

Κοστούμια / Σκηνικά: Μαγδαληνή Σίγα

Βοηθός Σκηνογράφου: Έλλη Ναλμπάντη

Καλλιτεχνική / δημιουργική ομάδα: Αναστασία Γυλλού, Κυριακή Γυλλού, Νίκος Μηνάς, Παναγιώτης Πέτρου, Σοφία Τσιριγιώτη, Νίκος Τσολερίδης

Χορογραφίες: Χρήστος Κατίδης

Βοηθός Χορογράφου: Εύη Κουρσαράκου

Φωτισμός: Ανέστης Άγκος

Σχεδιασμός: Ρέα Δουφέκα





Η Πέππα το Γουρουνάκι έχει αποσπάσει τα παρακάτω Αγγλικά και διεθνή βραβεία:

• BAFTA Children’s Award 2005 Best Pre-School Animation

• AIAFF Best TV Production 2005,

• British Animation Award Nominated for best pre-school

Η ιστορία: (με διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά με ένα μικρό διάλειμμα)

Α' Μέρος: Η Πέππα το Γουρουνάκι ξυπνάει από ένα υπέροχο όνειρο, ότι περνάει ατέλειωτες στιγμές παιχνιδιού σε έναν νερόλακκο με την οικογένεια και τους φίλους της.Αφού φάνε όλοι μαζί το πρωινό που τους ετοίμασε η Μαμά Γουρουνίτσα η Πέππα ψάχνει τρόπο να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα αλλά δεν τα καταφέρνει. Η ηλιόλουστη μέρα δεν προμηνύει καμιά ελπίδα για νερόλακκο, ωστόσο δίνει την αφορμή για πολλές στιγμές παιχνιδιού και μοιράσματος στον κήπο και στο δάσος κυνηγώντας πεταλούδες, παίζοντας κρυφτό , τραγουδώντας και χορεύοντας.Με την αναζήτηση του νερόλακκου φτάνει το βράδυ και η ελπίδα της Πέππα ανανεώνεται για την επόμενη μέρα.

Β' Μέρος: Το άλλο πρωί μια έκπληξη περιμένει τα παιδιά στο σχολείο καθώς η Μαντάμ Γαζέλα έχει οργανώσει μια εκδρομή σε μια υπαίθρια Γιορτή της Χαράς. Η ατμόσφαιρα της γιορτής μαγεύει τα παιδιά, αλλά η Πέππα νιώθει ακόμα απογοήτευση για το ανεκπλήρωτο όνειρο της. Η ξαφνική βροχή τους χαλάει τα μεγαλόπνοα σχέδια και για άλλα παιχνίδια, ωστόσο προς έκπληξη τους, δημιουργεί έναν τεράστιο νερόλακκο που κάνει το όνειρο της Πέππα αληθινό ακριβώς την στιγμή που νόμιζε ότι κάθε ελπίδα είχε χαθεί, και η πραγματική ζωή γίνεται υπέροχη σαν όνειρο!!!

Μέσα από ιστορίες της παιδικής καθημερινότητας, οι αγαπημένοι χαρακτήρες μαζί με τους μικρούς θεατές, θα παίξουν, θα γελάσουν, θα τραγουδήσουν, θα προβληματιστούν και…θα κυνηγήσουν τα όνειρα τους! Με κοστούμια σε σουρεαλιστική κλίμακα, εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά, διαδραστικό παιχνίδι και μουσική επένδυση ειδικά ενορχηστρωμένη για τις ανάγκες της, η παράσταση μυεί τα παιδιά στην μαγική ατμόσφαιρα του θεάτρου. Ένα υπερθέαμα που θα κάνει κάθε παιδί να αγαπήσει το θέατρο και τον κόσμο του από την πρώτη στιγμή και να μείνει χαραγμένη στην μνήμη του.

Παίζουν: Νικολίνα Καραθύμιου, Ήριννα Κεραμιδά, Γεωργία Κούκα, Μπίλιω Κωνσταντοπούλου, Μαρίνα Ντζιλοβιάν, Συμεών Τσακίρης, Αλεξία Φάλλα