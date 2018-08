Διεθνές Θερινό Σχολείο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ερμούπολη (1-8.9.2018)

First International Summer School of Dialogue between Christians and Marxists

Από την 1η έως τις 8 Σεπτέμβρη 2018, 40 φοιτητές από 19 χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, θα συμμετάσχουν σε μια εβδομάδα μελέτης και πολιτισμικού διαλόγου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ερμούπολη της Σύρου. Πρόκειται για ένα Θερινό Σχολείο με σκοπό τη δημιουργία ενός σταθερού δικτύου διαλόγου μεταξύ νέων ανθρώπων, πρόθυμο να διερευνήσει αν άνθρωποι με φαινομενικά διαφορετικό υπόβαθρο όπως το μαρξιστικό και το χριστιανικό, μπορούν να συνεργαστούν για τα κοινά αγαθά στην Ευρώπη.

Με το σύνθημα «άκου - κρίνε – δράσε», το Θερινό Σχολείο του DIALOP 2018 επικεντρώνεται στην ανταλλαγή ιδεών και προβληματισμού σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, ιδιαίτερα τη δημοκρατία, την Ευρώπη, τα κοινά αγαθά και τον διάλογο μέσα από το πρίσμα της Χριστιανικής και Μαρξιστικής σκέψης.

Την εβδομάδα 1η με 8η Σεπτεμβρίου φοιτητές από Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αλλά και ακτιβιστές κοινωνικών και πολιτικών φορέων και ιδρυμάτων, θα δουλέψουν μαζί με 13 ευρωπαίους εισηγητές, μέσα από θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, ψάχνοντας απαντήσεις σε προβλήματα που γίνονται ολοένα και πιο έντονα: λόγοι μετανάστευσης και οι εφιάλτες των διαδρόμων διαφυγής, όπλα και οικονομικοί πόλεμοι, οικολογική ανισορροπία, αυξανόμενες ανισότητες.

Την Παρασκευή 7η Σεπτεμβρίου, 19:00, θα λάβει χώρα η τελετή αποφοίτησης των συμμετεχόντων στην αίθουσα Παναγούλη. Η τελετή θα πλαισιωθεί με χορευτικά δρώμενα από λαογραφικούς συλλόγους της Ερμούπολης.

Εκδηλώσεις Θερινού Σχολείου Ανοιχτές στο κοινό:

1. Δευτέρα 3 Σεπτέμβρη 2018 | 16:00 -18:00, Επιμελητήριο Κυκλάδων, Ερμούπολη

Χαιρετισμοί: − Eκπρόσωποι της Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας της Σύρου − Γιώργος Μαραγκός, Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης − Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου − Video χαιρετισμός Αλέξης Τσίπρας

Εισηγήσεις: − Prof. Dr Alberto Lo Presti, Διευθυντής του Τμήματος «Δημοκρατία και Πολυπολιτισμικότητα» του αρχιερατικού Ιδρύματος Gravissimum Educationis του Βατικανού και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Επιστημονικού και Εκτελεστικού γραφείου της Συνόδου για την Καθολική Εκπαίδευση (Holy See) − Κώστας Γαβρόγλου (Υπουργός Παιδείας) − Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μέλος της κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ − Ukrainets Tetjana, φοιτήτρια του Θερινού Πανεπιστημίου − José Manuel Pureza – Bloco de Esquerda – Μπλόκο /Πορτογαλία (καθηγητής πανεπιστημίου, βουλευτής του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας − Ανοιχτή συζήτηση: “Ο πλούτος της Ευρώπης. Ευκαιρία και ευθύνη.”

Η εκδήλωση συντονίζεται από τον Walter Baier, πολιτικός συντονιστή, transform Europe

2. Παρασκευή 7η Σεπτεμβρίου 2018 | 19:00 Αίθουσα Παναγούλη Εκδήλωση λήξης Θερινού Σχολείου

Ολοκλήρωση του προγράμματος. Απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής στους συμμετέχοντες.

Την έναρξη της εκδήλωσης θα πλαισιώσει ο Λαογραφικός Σύλλογος "Άρωμα Παράδοσης" με τοπικούς χορούς.

Το Θερινό Σχολείο συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο «Sophia», το κίνημα Focolare και transforme!Europe, την Βουλή των Ελλήνων, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το ΚΕΚ Γεώργιος Γεννηματάς Α.Ε, τον Δήμο Ερμούπολης και το Εμπορικό Επιμελητήριο Κυκλάδων.





Διεθνές Θερινό Σχολείο με τίτλο:EUROPE AS A COMMON: Let us start thinking about it! THE DIALOP SUMMER SCHOOL PROJECT